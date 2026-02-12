O tentativă de furt s-a transformat într-o scenă demnă de o comedie britanică, după ce un hoț care încerca să scape de poliție a fost prins de o turmă de lame. Incidentul a avut loc în apropiere de Carnfield Hill, South Normanton, în comitatul Derbyshire (Marea Britanie).

Totul a început după ce suspectul a furat tutun de la o femeie din zonă. Când a realizat că ar putea fi prins, acesta a luat-o la fugă și a sărit peste un gard, crezând că va reuși să scape pe câmpurile din apropiere. Numai că terenul pe care a intrat nu era deloc pustiu.

De cealaltă parte a gardului se aflau opt lame, animale cunoscute pentru vigilența lor. În loc să se sperie, acestea au reacționat zgomotos și au început să-l urmărească pe intrus pe câmp. În scurt timp, bărbatul s-a trezit înconjurat din toate părțile, fără posibilitatea de a mai fugi.

„Arestarea cetățenească” făcută de lame

Proprietarii terenului, Heidi Price și Graham Oliver, au fost alertați de strigătele neobișnuit de puternice ale lamelor. Cei doi și-au dat seama imediat că ceva nu este în regulă și au mers să verifice ce se întâmplă. Când au ajuns la fața locului, au descoperit că animalele formaseră un cerc în jurul hoțului, blocându-i orice cale de scăpare, transmite ITV.com.

„Era după lăsarea serii și un infractor care tocmai scăpase de poliție a sărit gardul și a intrat în ferma noastră. Avea o lanternă la el și alerga prin câmp. Avem opt lame, iar lamele nu le place ca oamenii să le invadeze spațiul personal după lăsarea serii. Lamele noastre au galopat spre el și l-au înconjurat. Au format literalmente un cerc în jurul lui și au început să scoată un strigăt de avertizare, care sună ca râsul unui bătrân.

Acest lucru l-a alertat pe partenerul meu, care a ieșit din casă cu câinele. El l-a văzut pe bărbat înconjurat de lame în mijlocul câmpului. Nu știa ce să facă și părea absolut îngrozit. Câinele a început să latre puternic în jurul picioarelor bărbatului, iar acesta s-a speriat și de câine. Partenerul meu l-a condus înapoi peste câmp, de unde venise, și înapoi peste gard, unde poliția l-a arestat”, a relatat Heidi.

Animale de pază exemplare

Britanică e „foarte mândră” de lamele sale și pe bună dreptate. „Când s-a întâmplat toate acestea, ele nu au scuipat pe nimeni, așa că s-au comportat frumos, chiar și în fața adversității”, a explicat ea.

Lamele sunt cunoscute pentru instinctul lor protector și sunt adesea folosite ca animale de pază pentru a proteja câinii de lupi sau vulpi. Poliția din Derbyshire a confirmat că hoțul a fost arestat la fața locului și ulterior eliberat pe cauțiune.

„Am fost chemați să intervenim în urma unor sesizări privind furtul mai multor pachete de tutun de la o femeie în Mansfield Road, South Normanton, în jurul orei 18:00, pe 2 februarie. Suspectul a fost văzut îndreptându-se spre pădurea de lângă Carnfield Hill. Ofițerii s-au deplasat în zonă și au fost abordați de un membru al publicului care le-a explicat că cineva se afla în câmpul său. Un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de furt și a fost eliberat pe cauțiune de poliție”, au precizat oamenii legii.

Salvate de la eutanasiere

Proprietarii au salvat lamele în urmă cu 10 ani, de la o fermă care se închidea. Animalele ar fi fost ucise dacă nu interveneau: „Când cineva ne-a rugat să le salvăm, la început am refuzat. Dar când ni s-a spus că vor fi eutanasiate dacă nu le ajutăm, am acceptat să le ținem pentru o perioadă interimară, până când vor fi găsite noi stăpâni. Apoi ne-am dat seama că nimeni nu căuta lame și au rămas cu noi.

Când le-am salvat, nu erau deloc obișnuite să fie atinse de oameni. De când le-am luat, am făcut multe cercetări și am devenit membru al British Llama Society. În timpul pandemiei de Covid, am lucrat destul de mult cu ele, astfel încât să putem să le mânuim”.