Inteligența artificială continuă să surprindă lumea științifică. Cercetători din Suedia au reușit să creeze animale artificiale care, în timp, dezvoltă vedere funcțională de la zero — pornind de la o simplă sensibilitate la lumină până la capacitatea de a distinge obiecte. Cel mai impresionant aspect? Ochii generați de computer au evoluat în același mod ca la organismele reale, fără ca sistemul să primească instrucțiuni despre cum ar trebui să arate vederea.

Rezultatele arată un nou mod în care AI poate fi folosită pentru a înțelege mecanismele profunde ale evoluției biologice.

„Am reușit să creăm o evoluție artificială care produce aceleași rezultate ca în viața reală. Este pentru prima dată când inteligența artificială a fost utilizată pentru a urmări cum poate apărea un sistem complet de vedere fără să instruim computerul cum să ajungă acolo”, a explicat profesorul Dan‑Eric Nilsson, cercetător în domeniul senzorial și biolog evoluționist la Lund University, notează Interesting Engineering.

Animale virtuale într-o lume digitală

În interiorul computerului, cercetătorii au creat o lume complet artificială, construită din cod. Acolo au „eliberat” mici animale virtuale care inițial nu puteau vedea nimic. Însă, generație după generație, lucrurile au început să se schimbe.

Animalele artificiale au început să reacționeze la lumină, să se orienteze în spațiu, iar în timp au dezvoltat structuri asemănătoare ochilor.

Pentru simulare, cercetătorii au stabilit sarcini simple: animalele trebuiau să navigheze, să evite obstacolele și să găsească hrană. Fiecare generație avea mici variații — exact ca în natură — iar cele mai adaptate transmiteau caracteristicile mai departe. Diferența majoră a fost că tot procesul s-a desfășurat într-un computer și mult mai rapid decât în realitate.

Ochii au evoluat ca în natură

O surpriză majoră pentru echipă a fost faptul că ochii artificiali s-au dezvoltat în același mod ca la organismele reale, chiar dacă mediul digital era mult mai simplu decât ecosistemele naturale.

În natură există mai multe soluții pentru vedere: fotoreceptori dispersați, ochi de tip cameră și ochi compuși. Toate aceste variante au apărut și în simulările pe computer.

Cu alte cuvinte, evoluția a urmat aceleași „căi familiare”, chiar și într-un univers digital.

De la celule sensibile la lumină la ochi funcționali

Pas cu pas, structurile simple sensibile la lumină s-au transformat în ochi funcționali conectați la „creiere” primitive capabile să interpreteze informația vizuală.

Pentru cercetători, această metodă deschide o abordare complet nouă pentru întrebări fundamentale despre evoluție:

De ce evoluția a ales anumite direcții?

De ce unele soluții apar frecvent în natură?

De ce altele nu apar niciodată?

Implicații dincolo de biologie

Descoperirea nu este importantă doar pentru biologia evolutivă. Aceleași principii ar putea fi folosite de ingineri pentru a crea sisteme tehnologice mai robuste, eficiente și adaptabile — la fel ca soluțiile biologice.

Studiind modul în care evoluția rezolvă probleme, oamenii de știință pot învăța să construiască tehnologii care funcționează mai bine în lumea reală.

„Acesta este doar începutul. Folosind inteligența artificială putem explora posibile viitoruri evolutive și putem vedea ce soluții ne așteaptă după colț, cu mult înainte ca natura să ajungă acolo”, a concluzionat cercetătorul.