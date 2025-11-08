În timp ce se joacă, câinii au tendința să-și muște stăpânii, însă nu mereu îndeajuns încât să rămână răni. Cu toate acestea, exisă cazuri în care mușcătura unui câine bolnav poate avea consecințe grave, dacă nu este administrat un tratament la timp. Medicii veterinari avertizează care sunt riscurile unei mușcături netratate și care sunt simptomele unei infecții.

Cum îți poți da seama că ranae infectată

Primul pas după ce ești mușcat de câine este să cureți rana cu apă și săpun, pentru a îndepărta bacteria din corp. Dacă aceasta intră în organism, atunci apare riscul de infecții, tetanos, rabie sau septicemie. Simptomele unei răni infectate sunt:

Umflătură și roșeață în jurul rănii

Durere care persistă mai mult de 24 de ore

Secreții din rană

Dificultate în mișcarea părții afectate a corpului

Senzație de căldură în jurul rănii.

În situații mai grave apar febra, frisoare și transpirație excesivă, mai ales în timpul nopții. Rana trebuie spălată cu apă călduță, săpun și apoi este nevoie de o cremă antiinflamatoare. Pentru a nu fi expusă bacteriilor externe, rana trebuie bandajată cu un plasture steril. În unele cazuri, unele răni trebuie să fie cusute și vor lăsa cicatrici.

Cum prevenim o mușcătură

Potrivit medicalnewstoday, câinilor nu le place să fie deranjați atunci când mănâncă, își fac nevoile, dorm sau își hrănesc puii. De asemenea, un câine care se ascunde și evită contactul este unul anxios și stresat, care riscă să devină agresiv pentru a se apăra. Dacă trebuie să atingeți un cățel aflat într-una dintre aceste situații, este necesară purtarea unei mănuși groase.

Dacă mușcătura începe să se înroșească, să se umfle și să miroasă urât după câteva zile, va fi nevoie de asistența unui medic. Acesta va administra o rețetă de antibiotic și va schimba bandajul.

