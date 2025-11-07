Pe măsură ce temperaturile scad, pisicile fără stăpân au nevoie tot mai mult de adăpost și grijă. În Ilfov și București, Protecția Animalelor Ilfov a început un proiect frumos și practic: construirea de căsuțe pentru pisicile „nimănui”, astfel încât acestea să aibă unde să se adăpostească iarna aceasta.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Căsuțe pentru pisicile fără stăpân din Ilfov și București

De săptămâna viitoare, primele căsuțe vor fi livrate și amplasate în zonele unde pisicile fără stăpân au cel mai mult nevoie de protecție. De luni, 10 noiembrie, se deschid înscrierile pentru noi amplasamente.

Dacă vrei să ajuți, tot ce trebuie să faci este să suni la numărul 0751.269.141 și să te interesezi despre cum poți contribui. Important de știut: căsuțele se amplasează doar cu acordul asociației de proprietari și pe baza unui proces verbal.

De ce este nevoie de sprijin

Există foarte multe pisici pe străzi, iar iarna vine cu frig și precipitații. Căsuțele sunt mici adăposturi care le pot salva viața și le oferă un loc sigur și cald.

Proiectul nu este finanțat din bugetul Consiliului Județean Ilfov, ci cu ajutorul unei sponsorizări oferite de Nuclearelectrica.