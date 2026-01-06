Animalele de companie cu inteligență artificială nu mai sunt doar un concept din filmele SF. Pe măsură ce AI-ul devine parte din viața noastră de zi cu zi, apare o nouă categorie de tehnologie care schimbă modul în care oamenii percep compania și atașamentul emoțional: roboții de companie.

Pentru mulți, ideea amintește de personaje iconice precum BB-8 din Star Wars, un droid care părea mai degrabă un prieten loial decât o simplă mașinărie. Personalitatea lui BB-8 a fost creată intenționat pentru a semăna cu cea a unui cățel curios, demonstrând cât de puternică poate fi legătura emoțională dintre oameni și roboți.

Astăzi, această viziune prinde contur în lumea reală. La CES 2026, startup-ul japonez Ludens AI a prezentat doi roboți de companie extrem de expresivi – Cocomo și Inu – care propun o formă complet nouă de companie digitală, una care se simte surprinzător de naturală, notează GizmoChina.

Filosofia Ludens AI: roboți care simt, nu roboți care muncesc

Spre deosebire de tendința actuală a „asistenților inteligenți” care curăță, organizează sau execută sarcini, Ludens AI merge într-o direcție diferită. Compania creează roboți care ascultă, reacționează și dezvoltă o relație emoțională cu utilizatorul.

Mesajul lor este simplu, dar puternic: roboții de companie nu trebuie să fie utili, ci prezenți.

Cocomo – robotul de companie mobil creat pentru atașament emoțional

Vedeta prezentării a fost Cocomo, un robot de companie autonom care își urmează stăpânul prin casă. Dotat cu un șasiu pe roți, decorațiuni asemănătoare urechilor și un exterior portocaliu, moale, care amintește de un ursuleț de pluș, Cocomo inspiră imediat joacă și apropiere.

Un detaliu impresionant este temperatura corpului:

aproximativ 37°C în utilizare normală

până la 39°C atunci când este mângâiat frecvent

Astfel, dispare senzația rece și mecanică specifică roboților tradiționali.

Cocomo nu vorbește, ci comunică prin sunete blânde și fredonări, exact ca un animal de companie. În timp, robotul învață ce îi place stăpânului, ce îl liniștește și când este momentul potrivit pentru gesturi spontane sau mici surprize. Interacțiunea se bazează pe voce, atingere și mișcare, iar legătura emoțională se construiește lent, natural, nu instant.

Ludens AI descrie Cocomo ca pe un companion care își amintește, imită și se adaptează, evoluând odată cu viața de zi cu zi a utilizatorului.

Inu – „puiul extraterestru” de birou pentru spațiile de lucru

La polul opus se află Inu, un robot de companie mai mic, conceput special pentru birouri și spații de lucru. Promovat ca un „pui extraterestru de desktop”, Inu reacționează la voce, atingere și sunetele din jur prin mișcări jucăușe ale cozii și animații expresive ale ochilor.

Spre deosebire de Cocomo, Inu nu se deplasează prin încăperi. Rolul său este de a oferi prezență emoțională discretă, fiind un companion liniștitor pe birou, nu un asistent care execută sarcini.

O nouă formă de tehnologie emoțională

Atât Cocomo, cât și Inu reflectă convingerea Ludens AI că roboții nu trebuie să fie „folositori” în sens clasic, ci calzi, expresivi și capabili să creeze conexiuni emoționale. Cu campanii de crowdfunding planificate pentru acest an, cei doi roboți de companie ar putea ajunge în curând în locuințe și birouri reale.

Lansarea lor marchează o schimbare culturală importantă: de la mașini ca unelte, la mașini ca parteneri emoționali.

Pe măsură ce inteligența artificială emoțională evoluează, Cocomo și Inu deschid drumul către un viitor în care compania nu va mai veni doar de la oameni sau animale, ci și de la prezențe robotice blânde, tăcute și profund personale.