O româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă în sudul Italiei, într-o clădire abandonată din orașul Catania. Inițial, anchetatorii au luat în calcul varianta unei crime. Rezultatele autopsiei au schimbat însă direcția investigației. Medicii legiști au stabilit că femeia ar fi murit după un atac al unei haite de câini vagabonzi.

Autopsia schimbă ipoteza anchetatorilor

Elisabeta Boldijar, cunoscută și sub numele de Adele, a fost descoperită fără viață în ruinele unei clădiri publice abandonate de pe Via Cristoforo Colombo, în Catania. Trupul femeii prezenta numeroase răni, iar la prima examinare acestea au părut a fi provocate de un obiect ascuțit, notează La Sicilia.

În urma autopsiei efectuate de medicul legist Monica Salerno, la Institutul de Medicină Legală al spitalului Policlinico, ipoteza unei crime a fost exclusă. Specialiștii au concluzionat că leziunile sunt compatibile cu mușcături de animale și nu cu răni produse de o armă albă.

Potrivit anchetatorilor, rănile descoperite pe corpul victimei sunt superficiale și nu corespund tiparului unei agresiuni cu un obiect tăios.

Zona era cunoscută pentru prezența câinilor vagabonzi

Clădirea părăsită în care a fost găsită Elisabeta Boldijar adăpostea o haită de câini vagabonzi. Anchetatorii iau în calcul scenariul în care femeia a fost atacată de animale în interiorul ruinelor.

Primele concluzii provin dintr-un raport preliminar transmis magistraților imediat după finalizarea autopsiei. Raportul complet urmează să fie depus în următoarele săptămâni.

După aceste rezultate, ancheta desfășurată de echipa mobilă, care mergea inițial pe pista unei crime, a fost oprită.

Femeia trăia în clădirea abandonată

Potrivit presei italiene, Elisabeta Boldijar își amenajase un loc de dormit în clădirea dărăpănată. Avea o saltea veche din spumă, amplasată printre praf, moloz și bucăți de azbest.

În acel loc își petrecea mare parte din timp și încerca să câștige bani din prostituție. De asemenea, femeia avea probleme cu dependența de droguri, în special crack.

Martori susțin că au văzut-o înainte de moarte

După publicarea fotografiei și a datelor personale ale victimei, poliția din Catania a primit mai multe sesizări de la persoane care susțin că au văzut-o pe Elisabeta în ziua în care a fost găsită moartă.

Unii martori afirmă că femeia se afla în compania unei alte persoane. Declarațiile sunt însă contradictorii și nu au dus până acum la o concluzie clară.

Pentru a clarifica toate circumstanțele morții, procurorii au dispus și efectuarea unor teste toxicologice. Rezultatele acestora ar urma să fie disponibile în câteva săptămâni.