Orașul Milano a devenit tot mai prietenos cu animalele după ce s-a deschis prima piscină special concepută pentru câini. Patrupezii au un loc dedicat reabilitării și relaxării, piscina fiind amenajată într-o clinică medicală privată.

S-a deschis prima piscină pentru câini din Milano

Această inițiativă inedită reprezintă un pas inovator în felul în care comunitatea milaneză privește atât sănătatea, cât și bunăstarea animalelor de companie.

Această piscină nu este doar un loc de distracție, ci și un centru specializat pentru recuperare. În principal, utilizatorii acestei locații sunt câini care trec prin proceduri medicale sau au nevoie de terapie fizică pentru întărirea mușchilor fără a pune presiune pe articulații.

De asemenea, înotul este o activitate ce ajută menținerea unei bune forme fizice, reduce stresul și promovează starea de bine a patrupedului. Piscina a fost gândită special pentru câini, astfel că mediul este unul exclusivist și sigur, cu temperatură controlată și echipamente adaptate nevoilor fiecărui patruped.

Noua piscină își propune să devină un punct de referință pentru iubitorii de animale care fie vor să le ofere terapie prietenilor lor blănoși, fie vor doar să îi distreze într-un mod nou și plăcut.

