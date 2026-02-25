HEALTHY LIFE

S-a deschis prima piscină pentru câini din Milano. Blănoșii se pot bălăci, relaxa și distra într-un loc mai mult decât prietenos cu animalele (FOTO)

Raluca Alexe 25 februarie 0 comentarii
Câine care înoată în piscină sursa foto: Freepik

Orașul Milano a devenit tot mai prietenos cu animalele după ce s-a deschis prima piscină special concepută pentru câini. Patrupezii au un loc dedicat reabilitării și relaxării, piscina fiind amenajată într-o clinică medicală privată.

Această inițiativă inedită reprezintă un pas inovator în felul în care comunitatea milaneză privește atât sănătatea, cât și bunăstarea animalelor de companie.

Această piscină nu este doar un loc de distracție, ci și un centru specializat pentru recuperare. În principal, utilizatorii acestei locații sunt câini care trec prin proceduri medicale sau au nevoie de terapie fizică pentru întărirea mușchilor fără a pune presiune pe articulații.

 

De asemenea, înotul este o activitate ce ajută menținerea unei bune forme fizice, reduce stresul și promovează starea de bine a patrupedului. Piscina a fost gândită special pentru câini, astfel că mediul este unul exclusivist și sigur, cu temperatură controlată și echipamente adaptate nevoilor fiecărui patruped.

Noua piscină își propune să devină un punct de referință pentru iubitorii de animale care fie vor să le ofere terapie prietenilor lor blănoși, fie vor doar să îi distreze într-un mod nou și plăcut.

sursa foto: Freepik

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

