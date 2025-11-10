Aventură la înălțime: Pisicuță salvată de pompierii din Bârlad (FOTO)

O nouă misiune cu final fericit pentru pompierii din Bârlad! Echipajele Detașamentului de Pompieri au intervenit pentru a salva o pisicuță blocată pe pervazul unei ferestre de la etajul al III-lea al unui bloc de locuințe.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisicuță salvată de pompierii din Bârlad

Salvarea a implicat multă atenție și calm: au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autoscară mecanică și șapte pompieri militari, care au lucrat cu grijă pentru a aduce micuța în siguranță la sol.

Din fericire, intervenția s-a încheiat cu succes, iar pisicuța a fost redată stăpânilor teafără și liniștită. Astfel de misiuni ne reamintesc că pompierii nu salvează doar oameni, ci și viețile celor mai mici și mai nevinovați membri ai comunității noastre.

Sursa: ISU Vaslui