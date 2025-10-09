Schimbare de mentalitate în China: 99% dintre locuitorii din Dalian vor interzicerea cărnii de câine și pisică / Se cer legi pentru protecția animalelor de companie

Un nou sondaj realizat în orașul Dalian, din nordul Chinei, arată o transformare impresionantă în atitudinea publicului față de animalele de companie. Rezultatele indică un sprijin covârșitor pentru protejarea câinilor și pisicilor și pentru interzicerea comerțului cu carne provenită de la aceste animale.

Potrivit cercetării, 95% dintre cetățenii din Dalian susțin adoptarea unor legi speciale pentru protecția animalelor de companie, iar 99% doresc ca orașul să interzică definitiv consumul și comerțul cu carne de câine și pisică, se arată într-un comunicat emis de Humane World for Animals.

Ce arată sondajul

Sondajul, realizat de organizația chineză Vshine, partener oficial al asociației internaționale Humane World for Animals (fosta Humane Society International), a fost efectuat între 28 aprilie și 4 mai 2025, pe un eșantion reprezentativ de 400 de persoane din Dalian – atât din mediul urban, cât și rural, acoperind diferite vârste și profesii.

Rezultatele sunt impresionante:

99% dintre respondenți sprijină acțiunile de ajutorare a câinilor și pisicilor care trăiesc pe străzi.

99% susțin ca Dalian să adopte politici similare cu orașe chineze precum Shenzhen, care au interzis carnea de câine și pisică.

95% spun că atașamentul emoțional față de câini este principalul motiv pentru care resping consumul de carne de câine.

85% doresc armonie între cei care dețin animale și cei care nu au animale de companie.

96% sprijină principiul responsabilității „pe viață” față de animalele de companie – fără abandon.

81% sunt de acord cu reguli de comportament responsabil, cum ar fi plimbarea câinilor în lesă și curățarea după aceștia.

52% dintre familiile care au animale spun că își consideră câinii și pisicile „ca pe propriii copii”.

31% și-au adoptat animalul de companie de pe stradă – semn al popularității crescânde a principiului „adoptă, nu cumpăra” .

Dalian – un exemplu de oraș modern și empatic

Dr. Peter Li, expert în politici publice pentru Humane World for Animals, a declarat:

„Rezultatele acestui sondaj din Dalian arată existența unui consens moral privind grija față de animalele de companie. Sprijinul masiv pentru acțiuni și legi care protejează câinii și pisicile este o dovadă clară a progresului social și al unei noi mentalități. Dalian demonstrează că oamenii și animalele pot coexista pașnic, contrazicând stereotipurile negative adesea propagate în presa occidentală despre China.”

El a adăugat că Dalian poate deveni un model pentru alte orașe din China, încurajând responsabilitatea față de animalele de companie și punând capăt definitiv comerțului cu carne de câine și pisică.

O nouă eră pentru animalele din China

Acest sondaj confirmă o schimbare semnificativă în mentalitatea publică din China. Din ce în ce mai mulți oameni consideră câinii și pisicile membri ai familiei, iar dorința de a crea legi clare pentru protejarea lor devine tot mai puternică.

Dalian ar putea fi următorul oraș chinez care face istorie, interzicând comerțul cu carne de câine și pisică și promovând un model modern, empatic și responsabil de conviețuire între oameni și animale.

