Semnele geloziei la animalele de companie. Cum se transformă câinii și pisicile când simt că și-au pierdut locul special în familie

De obicei, asociem gelozia cu oamenii și relațiile lor. Însă și animalele de companie, fie câini, fie pisici, devin geloase când percep o schimbare în echilibrul casei. Apariția unui nou animal, venirea pe lume a unui copil, mutarea unui partener sau chiar modificările de rutină declanșează reacții ce seamănă cu gelozia.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Gelozia la animalele de companie

Pentru patrupede, fiecare gest de atenție are valoare. Atunci când se simt ignorate sau înlocuite, pot răspunde prin comportamente neașteptate, de la agitație și insistență excesivă până la retragere sau chiar agresivitate, potrivit WebMD.

Semne că patrupedul tău este gelos

Se interpune între tine și altcineva

Un câine sau o pisică geloasă nu își ascunde intențiile: se bagă între tine și sursa „rivalității”. Fie că este un alt animal, partenerul de viață sau copilul, patrupedul găsește metode de a-ți atrage atenția. Îți pune lăbuța pe mână, se freacă de tine sau sare direct în brațe fix când îți împarți afecțiunea.

Devine brusc mai lipicios

Animalul, altădată liniștit și independent, începe brusc să te urmărească peste tot. Se lipește de tine, miaună sau latră mai des, insistă să fie ținut în brațe sau cere joacă la fiecare pas. Acest comportament este o dovadă clară că vrea să-și reafirme legătura specială cu tine.

Încalcă regulile intenționat

Un alt semn al geloziei este comportamentul provocator. Câinele urcă pe masă, roade pantofii sau pisica răstoarnă obiecte, exact când știe că o vezi. E și un mod de a striga după atenție, preferând chiar o reacție negativă din partea ta în locul indiferenței.

Refuză să accepte noul membru al familiei

Când apare un nou animal, un copil sau un partener, patrupedul manifestă disconfort. Se retrage, mârâie, refuză contactul sau adoptă o privire fixă. În cazuri mai severe apare și agresivitatea. Aceste reacții nu vin din răutate, ci din nesiguranță și dificultatea de a se adapta la schimbare.

Cum gestionezi gelozia animalului tău de companie

Nu îl pedepsi

Supărarea, țipetele sau izolarea nu rezolvă problema. Dimpotrivă, adâncesc nesiguranța patrupedului. Trebuie să înțelegi că în spatele acestor comportamente, animalul vrea să știe că are în continuare un loc sigur în viața ta.

Oferă-i atenție

Simpla prezență fizică în casă nu este suficientă. Animalele simt când le oferi atenție. Chiar și cinci minute de conectare zilnică prin joacă, mângâieri sau exerciții au un impact mult mai mare decât ore întregi în care ești „prezent, dar absent”.

Nu te abate de la rutină

Plimbările, mesele și momentele de joacă sunt repere pentru siguranța animalelor. Schimbările bruște le accentuează gelozia. Chiar dacă familia trece prin transformări, păstrează câteva ritualuri fixe pentru a-i arăta patrupedului că lumea lui rămâne stabilă.

Implică-l în noile activități

Nu îndepărta animalul de companie atunci când apare un nou membru în familie. Lasă-l să observe, să fie prezent și să participe. Poate sta lângă tine când îngrijești copilul, poate primi o recompensă când interacționează cu noul animal sau poate fi integrat în activitățile zilnice.

Consultă un specialist când situația devine gravă

Dacă observi comportamente extreme, cum ar fi agresivitate constantă, retragere totală, lipsa apetitului sau acțiuni obsesive, este momentul să discuți cu medicul veterinar. Uneori, soluția necesită o abordare profesionistă, care să combine sfaturile comportamentale cu îngrijirea medicală.