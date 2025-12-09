Piața de îngrijire a animalelor de companie din Singapore este într-o continuă creștere și se așteaptă să atingă 159,3 milioane € în 2026, conform Euromonitor International, ceea ce reprezintă o creștere de 3,5% față de anul precedent. Numărul animalelor de companie din țară va urca, de asemenea, de la 889.200 în 2025 la 891.500 în 2026.

Investitorii și companiile de profil își îndreaptă atenția către acest oraș-stat din Asia de Sud-Est pentru a-și extinde prezența într-o piață regională cheie, în timp ce firmele locale continuă să inoveze și să câștige teren, notează GlobalPETS.

UMAMI Bioworks se pregătește de intrarea în UE

UMAMI Bioworks, companie din Singapore, a înregistrat primele ingrediente din fructe de mare cultivate pentru hrana animalelor în Uniunea Europeană, deschizând astfel calea către comercializarea lor. Ingrediente înregistrate includ pește alb cultivat, dintre care unul suspendat într-un mediu nutritiv lichid.

Compania de biotehnologie marină plănuiește să intre inițial pe piața europeană prin Germania, la începutul anului 2026, cu un lansare comercială alături de parteneri locali. Ulterior, startup-ul vizează extinderea în Marea Britanie, în timp ce așteaptă aprobarea pentru produsele sale de hrană pentru animale bazate pe proteine cultivate.

„Această înregistrare accelerează strategia noastră de expansiune în mai multe state membre UE, fiecare reprezentând demografii sofisticate de proprietari de animale, cu o cerere tot mai mare pentru soluții de nutriție premium, sustenabile și etice”, a declarat Gayathri Mani, Product Manager la UMAMI Bioworks.

UMAMI Bioworks, fondată în 2020, este un startup bazat pe AI care oferă soluții urmărite și fără cruzime în domeniul fructelor de mare, cosmeticelor și nutriției.

În luna iulie, agenția guvernamentală Animal & Veterinary Service (AVS) din Singapore a acordat aprobarea pentru Friends & Family Pet Food Company să vândă hrană pentru animale bazată pe carne cultivată în întreaga Asia de Sud-Est. Compania din California produce carne cultivată la standarde umane din celule de pui Kampung, o rasă nativă în Malaezia și Indonezia.

Royal Canin își extinde prezența în Singapore

Marca deținută de Mars, Royal Canin, și-a stabilit oficial prezența în Singapore în septembrie, ca filială locală, continuând să furnizeze produse de nutriție personalizată pentru câini și pisici.

„Prezența în creștere a Royal Canin în Singapore ne permite să colaborăm mai strâns cu veterinari, crescători, profesioniști din domeniul animalelor și proprietari de animale din țară și din întreaga regiune”, explică compania.

„Ne concentrăm pe îmbunătățirea vieților prin împărtășirea cunoștințelor, oferirea de servicii care susțin sănătatea animalelor și dezvoltarea de instrumente de monitorizare care ajută profesioniștii să ofere îngrijire mai bună”, adaugă Royal Canin.

BOM BOM strânge 2,1 milioane € pentru nutriția de precizie

Compania tech BOM BOM, specializată în nutriția pentru animale, a încheiat o rundă de finanțare pre-Series A de aproximativ 2,1 milioane €, condusă de firma de venture capital Blueprint Ventures.

Noile fonduri vor fi folosite pentru automatizarea producției, avansarea cercetărilor în nutrigenomică și accelerarea platformei sale de nutriție de precizie, care folosește AI și mii de profiluri de sănătate ale animalelor pentru a oferi mese personalizate.

Fondată în 2017, BOM BOM deservește clienți din Singapore și Coreea prin modelul direct-to-customer (DTC).

Ascott extinde oferta de hoteluri pet-friendly

Compania de ospitalitate Ascott, deținută de firma listată la bursă CapitaLand Investment (CLI), a adăugat hotelul lyf one-north Singapore în portofoliul său pet-friendly în aprilie.

Inițiativa include campanii de adopție a animalelor, sesiuni de yoga pentru câini și pisici, workshop-uri pentru gustări și antrenamente de obediență.

„Cu proprietăți pet-friendly situate strategic în apropierea centrului orașului, introducerea hotelului lyf one-north în vest oferă un alt cămin departe de casă, perfect adaptat stilului de viață al familiei tale”, spune Judy Wong, Country General Manager pentru operațiunile din Singapore.

Portofoliul pet-friendly al Ascott include în prezent Citadines Balestier Singapore, Citadines Raffles Place Singapore și Oakwood Studios Singapore.

Consultare publică pentru reglementarea veterinarilor

National Parks Board (NParks) a lansat în octombrie o consultare publică privind proiectul de lege Veterinary Practice Bill, care urmărește înființarea Veterinary Council (VC) ca organism de reglementare pentru profesia veterinară din Singapore.

Conform proiectului, VC va administra registrul profesioniștilor veterinari și va acredita programele de instruire și evaluare, investigând cazurile de conduită profesională necorespunzătoare sau neglijență și revizuind periodic Codurile de Conduită Profesională.

De asemenea, AVS a lansat noi Ghiduri Terapeutice Veterinare, dezvoltate împreună cu Singapore Veterinary Association, menite să ajute veterinarul și proprietarii să ia decizii informate privind terapiile disponibile, convenționale sau complementare, cum ar fi acupunctura sau masajul.