Un somn odihnitor este esențial pentru o viață sănătoasă și fericită — atât pentru oameni, cât și pentru animalele de companie. Cu siguranță ai auzit expresia „s-a trezit cu fața la cearșaf”. Ei bine, și animalele pot avea zile mai puțin bune dacă nu dorm suficient.

Câinii, pisicile, iepurii, porcușorii de Guineea și alte animale alături de care ne petrecem viața au nevoie de un anumit număr de ore de somn pe zi, diferit de la o specie la alta.

Asistenta veterinară PDSA, Shauna Walsh, explică tot ce trebuie să știi despre obiceiurile de somn ale animalelor de companie și când ar trebui să fii atent la eventuale semne de îngrijorare.

Somnul câinilor: câte ore sunt normale

În general, câinii au nevoie de 14–16 ore de somn pe zi. Aceștia pot moțăi în orice moment al zilei sau serii, dar, fiind animale sociale, își adaptează deseori programul de somn după rutina stăpânilor.

De obicei, câinii sunt activi atunci când oamenii lor sunt activi și profită de momentele de relaxare (de exemplu, când stai pe canapea) pentru a dormi.

Unde ar trebui să doarmă un câine

Pentru un somn odihnitor, câinii au nevoie de:

un loc confortabil și liniștit

suficient spațiu pentru a se întinde sau ghemui

zone calde , dar cu trafic redus prin casă

Ideal este să le oferi mai multe locuri de dormit, astfel încât să poată alege unde se simt cel mai bine.

Câinii și somnul REM

La fel ca oamenii, câinii experimentează somnul REM (Rapid Eye Movement) — etapa în care apar visele.

Semne că un câine visează:

mișcări rapide ale ochilor sub pleoape

tresăriri ale labelor, urechilor sau cozii

mișcări ușoare ale picioarelor, ca și cum ar alerga

Puii, câinii seniori și cei bolnavi sau în recuperare pot dormi chiar peste 16 ore pe zi, ceea ce este normal.

Somnul pisicilor: de ce dorm atât de mult

Pisicile dorm, în medie, aproximativ 15 ore pe zi, dar unele pot ajunge chiar și la 20 de ore.

Un lucru fascinant este că pisicile pot fi aparent adormite, dar rămân conștiente de mediul înconjurător, motiv pentru care pot sări instant la cel mai mic zgomot.

Cum asiguri un somn bun pentru pisica ta

oferă mai multe locuri de dormit prin casă

alege zone liniștite, calde și ferite de curenți de aer

multe pisici preferă locurile înalte (rafturi pentru pisici, spătarul canapelei)

Pisicile sunt animale crepusculare

Asta înseamnă că sunt cel mai active la răsărit și la apus, motiv pentru care dorm mult pe timpul zilei și devin mai energice seara.

Pisicile și visele

În somnul REM, poți observa:

mișcări ale mustăților, urechilor sau cozii

În această fază, pisicile sunt mai puțin atente la ce se întâmplă în jur.

Somnul iepurilor: ochii deschiși, dar adormiți

Iepurii dorm, în total, aproximativ 8 ore pe zi, însă nu într-un singur interval, ci în mai multe reprize scurte.

Mediul ideal pentru iepuri

Un spațiu potrivit pentru iepuri ar trebui să includă:

un adăpost principal (pentru somn, mâncare și apă)

o zonă mare de exercițiu, accesibilă permanent

acces regulat la exterior, chiar și pentru iepurii de interior, pentru lumină naturală și vitamina D

Așternutul potrivit pentru somn

ziar

pelete din lemn

paie moi și curate

De ce dorm iepurii cu ochii deschiși

Fiind animale pradă, iepurii pot dormi cu ochii deschiși, un mecanism de apărare care îi ajuta în sălbăticie să rămână vigilenți.

Mulți iepuri adoră poziția „Superman” — complet întinși pe burtă, cu picioarele din față înainte și cele din spate întinse în spate sau lateral.

Somnul porcușorilor de Guineea: scurt, dar des

Porcușorii de Guineea dorm doar 4–6 ore pe zi, însă acest lucru diferă de la un individ la altul.

Ei:

nu au un somn lung pe timpul nopții

dorm în reprize scurte , zi și noapte

au nevoie de acces constant la o zonă mare de mișcare

Este important să poată alege singuri când se odihnesc și când sunt activi.

Cum menții un loc de dormit confortabil

curăță zilnic așternutul

îndepărtează zonele umede sau murdare

asigură un spațiu curat și uscat pentru odihnă

La fel ca iepurii și pisicile, porcușorii de Guineea sunt crepusculari și pot dormi cu ochii deschiși, rămânând vigilenți față de eventuali „prădători”.

Când ar trebui să te îngrijorezi

Deși multe obiceiuri de somn sunt perfect normale, ar fi bine să consulți un medic veterinar dacă observi:

schimbări bruște în durata somnului

letargie excesivă

dificultăți de trezire

lipsă de interes pentru mâncare sau joacă

Somnul este un indicator important al stării de sănătate a animalului tău.

Sursa: Life Companion