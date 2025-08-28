Știința contrazice stereotipul câinelui mereu vesel. De fapt, majoritatea câinilor suferă de anxietate / Soluția găsită de o companie de hrană pentru animale

Câinii par mereu veseli, jucăuși și lipsiți de griji. Însă imaginea câinelui perfect ascunde o realitate tristă: un număr impresionant de patrupede suferă de anxietate. Un studiu publicat în revista Scientific Reports și citat de Petsradar a arătat că aproximativ 70% dintre câini manifestă comportamente asociate anxietății, de la sensibilitate excesivă la zgomote, până la reacții de frică sau probleme de separare.

Anxietatea de separare, cea mai frecventă problemă comportamentală a câinelui

Dintre toate formele de anxietate, cea de separare predomină. Apare chiar și în situații banale, cum ar fi când stăpânul părăsește încăperea pentru câteva minute. Cel mai des se manifestă când câinele rămâne singur acasă sau este lăsat în grija altor persoane. Semnele variază de la lătrat excesiv și plâns până la comportamente rebele sau refuzul hranei.

Sensibilitatea la zgomot, un factor declanșator subestimat

O altă formă comună de anxietate canină este hipersensibilitatea la zgomote. Focurile de artificii sunt printre cele mai cunoscute cauze, dar nu sunt singurele. Tunetele, aspiratoarele, electrocasnicele sau chiar sunetele electronice pot declanșa neliniște, tremurături și reacții de panică. Pentru un câine, un zgomot neașteptat și intens este perceput ca o amenințare directă.

Anxietatea socială și anxietatea de pază

Unii câini au anxietate socială, manifestată prin teamă sau reticență în fața altor câini ori oameni. Alții, dimpotrivă, prezintă anxietate de pază, teamă ce îi face să reacționeze agresiv când cineva se apropie de spațiul lor personal, de hrană sau de jucării. Aceste forme de anxietate influențează interacțiunile sociale și afectează serios calitatea vieții câinelui și a stăpânului.

Anxietatea legată de vârstă și factorii genetici

La fel ca oamenii, și câinii suferă de anxietate pe măsură ce înaintează în vârstă. Modificările cognitive și scăderea capacității de adaptare la schimbări îi fac mai vulnerabili la stres și frică. În plus, există și diferențe notabile între sexe și rase: femelele sunt mai predispuse la comportamente anxioase, temătoare, în timp ce masculii tind să manifeste mai des agresivitate.

Legătura dintre intestin și anxietate

Un aspect surprinzător este faptul că 90% din serotonina câinilor (hormonul fericirii) se produce în intestin. Așadar, un dezechilibru al microbiomului intestinal contribuie nu doar la probleme digestive sau dermatologice, ci și la stări de anxietate. Factori precum alimente procesate, proteine de slabă calitate sau alergeni pot destabiliza flora intestinală și accentua tulburările comportamentale.

Soluții nutriționale

Pe baza acestor descoperiri, tot mai multe companii de nutriție veterinară caută soluții inovatoare. Brandul Omni, fondat de medici veterinari, a lansat o gamă de alimente hipoalergenice și prietenoase cu intestinul animalelor. Rețetele, create de medicul veterinar Guy Sandelowsky, folosesc proteine noi pentru reducerea inflamației și o bună digestie.

Astfel, abordarea problemelor de anxietate ale câinilor nu ține doar de dresaj, exercițiu și afecțiune, ci și de alimentație, un factor adesea ignorat, dar cu un impact major asupra comportamentului canin.