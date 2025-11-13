Studenții de la USAMV București, în vizită la ASPA. Câinii au fost cei mai bucuroși de oaspeți / Blănoșii au primit mâncare și mângâieri

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a primit vizita mai multor studenți ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București – specializarea Zootehnie, însoțiți de profesorul disciplinei Chinologie. Aceștia au făcut un tur al adăpostului, unde au interacționat cu blănoșii și s-au bucurat de compania lor.

Studenții USAMV București au vizitat adăpostul ASPA

Potrivit ASPA, studenții Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București – specializarea Zootehnie le-au adus mâncare câinilor din adăpost, „un gest frumos care ne arată că viitorii specialiști în domeniu înțeleg importanța empatiei și implicării directe”.

„Mai mulți studenți ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București – specializarea Zootehnie, însoțiți de profesorul disciplinei Chinologie, au vizitat adăpostul ASPA Bragadiru.

O zi dedicată câinilor fără stăpân

În prima parte a întâlnirii, le-a fost prezentată activitatea ASPA: de la capturarea responsabilă și non-traumatică a câinilor, la îngrijirea lor zilnică, tratamentele medicale, promovare, adopții și campanii de informare și educație.

Vizita a continuat cu un tur al adăpostului, unde studenții au interacționat cu blănoșii noștri și s-au bucurat de compania lor. Au venit pregătiți cu donații de hrană – un gest frumos care ne arată că viitorii specialiști în domeniu înțeleg importanța empatiei și implicării directe.

Le mulțumim pentru interes, energie și dorința de a învăța despre gestionarea responsabilă a animalelor fără stăpân.

“Medicul uman salvează omul, pe când medicul veterinar salvează omenirea”, a scris ASPA pe rețelele sociale, unde a atașat și câteva imagini cu studenții și animalele din adăpost.

