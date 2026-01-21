Studiu alarmant: animalele vândute în petshop-uri, multe dintre ele bolnave, cauzează costuri uriașe. Se cere de urgență interzicerea comerțului (VIDEO)

Un nou studiu relevă date alarmante referitoare la animalele vândute în petshop-uri, multe dintre ele bolnave. O persoană care cumpără un cățel sau o pisică din magazin riscă să dea mult mai mulți bani la veterinar pentru tratarea animalului.

Studiu: animalele vândute în petshop-uri cauzează costuri uriașe

Potrivit studiului „Costul înșelăciunii: Cum animalele bolnave drenează economia Floridei”, comandat de Procurorul General al Floridei și realizat de Centrul Haas de la Universitatea din Florida de Vest, eliminarea vânzărilor de animale de companie care suferă de diverse afecțiuni, ar putea duce la o reducere de peste 25 de milioane de dolari anual.

Potrivit humaneworld.org, costurile unei familii care cumpără un astfel de animal cresc prin dobânzi și taxe ascunse, iar banii dați la veterinari pentru tratamente sunt în cuantum important. Astfel, studiul recomandă interzicerea vânzărilor de câini și pisici către terți la nivel de stat, ceea ce ar include interzicerea vânzării de căței și pisoi în magazinele de animale de companie.

„Gândiți-vă la beneficiile pe care le-ar putea obține consumatorii dacă nu ar exista facturi veterinare excesive pentru animalele bolnave, dobânzi exorbitante la împrumuturi și alte acțiuni prădătoare din partea creditorilor nebancari de carduri de credit, a brokerilor și comercianților cu amănuntul”, se arată în studiu.

Se cere interzicerea comercializării de căței și pisici

Opt state și peste 515 localități au interzis deja vânzarea de căței în petshop-uri. Din 2010, Florida a adoptat nu mai puțin de 87 de ordonanțe locale care interzic vânzarea de căței și pisoi în magazinele de profil. Vorbim și despre alte zone, cum ar fi Miami Beach, Palm Beach și Fort Lauderdale.

Cifrele întocmite de Shelter Animals Count arată că doar 57% dintre câinii care au intrat în adăposturi și organizații de salvare în 2024 au fost adoptați. Dintre aceștia, 29% erau pui sub cinci luni.

