STUDIU: Copiii care cresc alături de câini au plămâni mai sănătoși

Animalele de companie aduc beneficii stăpânilor, atât fizic cât și psihic. Cercetătorii de la Spitalul de Copii Bolnavi din Canada au descoperit că riscul de suferi de astm la copiii până în 5 ani scade dacă trăiesc alături de un câine în casă.

Plămâni mai sănătoși pentru copii care cresc alături de câini

Potrivit studiului, care a fost realizat pe 1.050 de copii, bebelușii care au fost expuși câinilor au un risc mai scăzut cu 48% în ceea ce privește diagnosticarea cu astm.

„Astmul este o boală respiratorie cronică foarte frecventă la copii, cu cele mai ridicate rate în primii patru ani de viață. Este cauzată de interacțiuni complexe între factorii genetici și mediul înconjurător, inclusiv infecții, alergii și poluarea aerului”, a declarat unul dintre medicii care a lucrat la studiu.

Acest experiment a fost mai benefic pentru bebelușii care, din punct de vedere genetic, au risc mai mare de a avea probleme respiratorii.

„Pentru studiu au fost folosite și probe de la pisici, însă expunerea la alergenii felinelor nu s-au dovedit a fi benefică pentru copii. Nu știm de ce se întâmplă acest lucru; totuși, știm că, odată ce o persoană devine sensibilă la alergenii de câine, aceștia pot agrava simptomele astmului. Acest lucru sugerează că expunerea timpurie la alergenii de câine ar putea preveni sensibilizarea, poate prin modificarea microbiomului nazal – amestecul de microbi care trăiesc în interiorul nasului – sau printr-un efect asupra sistemului imunitar”, a mai declarat doctorul Jacob McCoy, într-un comunicat.

