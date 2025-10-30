Studiu fascinant despre pisici: 94% dintre stăpâni recunosc că felinele lor conduc casa. Pisica decide când, cu cine și cu ce se joacă

Pisicilor le place să se joace după propriile reguli, arată un studiu despre proprietari. 94% dintre stăpâni spun că pisica stabilește regulile în casă, aducând anumite obiecte doar anumitor persoane. Poate că au reputația de a fi independente și distante, un număr surprinzător de feline se joacă cu obiecte, au descoperit oamenii de știință.

Pisicile sunt fascinante

Un sondaj realizat în rândul proprietarilor a constatat că majoritatea a raportat că pisica lor le-a adus obiecte, de obicei fără să fi fost dresată. Cu toate acestea, pisicile au tendința de a stabili regulile de interacțiune, adesea selectând cu cine să se joace.

„În general, pisicile sunt foarte greu de dresat”, precizează Jemma Forman, cercetător la facultatea de psihologie a Universității din Sussex și primul autoare al lucrării. „Pisicile dictează propriile sesiuni de joacă, dar este o concepție greșită că nu sunt foarte sociabile cu stăpânii lor”.

Studiul, publicat în Scientific Reports, a chestionat 924 de proprietari a 1.154 de pisici care se joacă cu diferite obiecte, pentru a înțelege mai bine acest comportament. Aproape toate felinele (94%) au un comportament instinctiv și nu învață de la alte animale.

Ce jucării preferă felinele

Jucăriile au fost listate ca fiind preferatele pisicilor, urmate de obiecte sferice, cum ar fi globuri sau bucăți de hârtie mototolite, și apoi cosmetice. Unele pisici ar aduce doar un anumit tip de obiect, au o persoană preferată cu care să se joace sau sunt dispuse să se distreze doar la anumite ore ale zilei.

„Mărimea pomponului este importantă”, le-a spus o proprietară cercetătorilor. „Am cumpărat un pompon mai mare și ea l-a respins. Am încercat și articole mici, de aproximativ aceeași dimensiune, dar le-a respins și pe acestea”.

Dezvăluirile făcute de stăpâni

Alți stăpâni au dezvăluit că s-au trezit noaptea din cauza faptului că pisica le-a scăpat jucăriile pe pernă, gata să se joace. În cadrul sondajului, proprietarii au fost rugați să definească ce presupunea versiunea pisicii lor de a aduce obiecte. Unele feline au recuperat obiecte și le-au returnat stăpânului, în timp ce altele au adus obiectul doar o parte din drum sau l-au scăpat treptat din ce în ce mai departe.

„Stereotipul pisicii, care spune că nu vrea cu adevărat să facă ce vrem noi, ci doar ce vrea ea, este valabil”, subliniază Forman.

„Acest sentiment de control perceput din perspectiva pisicii poate fi benefic pentru bunăstarea ei și pentru relația dintre pisică și proprietar”, a adăugat Forman. „I-aș încuraja pe proprietari să fie receptivi la nevoile pisicii lor, răspunzând preferințelor acesteia pentru joacă”.