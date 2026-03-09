Organizația pentru protecția animalelor Humane World for Animals Europe solicită Comisiei Europene să interzică fermele de blănuri și comercializarea produselor provenite din acestea, printr-o nouă campanie provocatoare, menită să expună cruzimea asupra animalelor din spatele imaginilor strălucitoare promovate de industria blănurilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Campania Reality Projected, realizată împreună cu fotograful de modă premiat internațional Fro Rojas de la Kreative Kontent și în parteneriat cu agenția de publicitate AKQA, folosește imagini din fermele de blănuri proiectate pe haine și alte articole din blană purtate de modele. Astfel, articolele vestimentare devin un suport vizual prin care este dezvăluită suferința profundă pe care industria încearcă să o mascheze, se arată într-un comunicat emis de Humane World for Animals.

Deși creșterea animalelor pentru blană este deja interzisă în 24 de țări europene, inclusiv în 18 state membre, iar în multe altele există restricții, peste 6 milioane de animale sunt încă ținute în aproape 1.200 de ferme din Uniunea Europeană, în țări precum Finlanda, Danemarca, Spania, Grecia și Ungaria. Condițiile din aceste ferme sunt extrem de grave. În iulie 2025, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a publicat un raport științific care concluzionează că fermele de blănuri din Uniunea Europeană nu răspund nevoilor de bază pentru bunăstarea speciilor precum nurci, câini enot, vulpi și șinșile.

În 2023, peste 1,5 milioane de cetățeni europeni au semnat Inițiativa Cetățenească Europa Fără Blănuri, cerând o interdicție la nivelul Uniunii. Se așteaptă ca în această lună Comisia Europeană să anunțe o propunere legislativă. Înainte de răspunsul Comisiei, Humane World for Animals continuă să strângă semnături pentru o scrisoare deschisă, care va fi înmânată comisarilor europeni în perioada următoare. Orice propunere legislativă prezentată de Comisie va fi ulterior amendată și aprobată atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu.

Dr. Joanna Swabe, director pentru afaceri publice în cadrul Humane World for Animals Europe, a declarat: “Uniunea Europeană are șansa de a se poziționa de partea corectă a istoriei în ceea ce privește bunăstarea animalelor, prin propunerea interzicerii acestei industrii crude și depășite a fermelor de blănuri în UE. În timp ce Comisia se pregătește să își prezinte poziția, prin campania Reality Projected vrem să expunem suferința pe care industria blănurilor nu vrea ca publicul să o cunoască. Această campanie are scopul de a le reaminti comisarilor europeni că miza reală este protejarea animalelor de condițiile extrem de crude din fermele de blănuri, despre care chiar experții comisiei au concluzionat că nu pot respecta nevoile de bază ale animalelor. Datele științifice sunt clare, iar voința cetățenilor europeni este fără echivoc: industria blănurilor nu își are locul într-o societate europeană modernă. Nu vrem standarde minime de bunăstare pentru animale sălbatice crescute pentru blană, vrem interzicerea fermelor de blănuri acum.”

Campania Reality Projected a fost realizată într-un studio din Miami, Florida și prezintă haine și accesorii din blană: o haină de blană de nurcă, o căciulă cu pompon din blană de câine enot și o jachetă din blană de vulpe. Toate aceste produse au fost donate de consumatori care nu mai doresc să poarte blană naturală. Imaginile proiectate pe haine sunt fotografii realizate de Humane World for Animals și We Animals în ferme de blănuri din Finlanda, China și SUA.

Fro Rojas declară: “De aproape 20 de ani realizez campanii pentru industria modei. Am văzut cum industria romantizează cruzimea și o vinde drept lux. Dar blana nu este sofisticată, dimpotrivă, este brutală și depășită. Animalele nu ar trebui să sufere și să moară în cuști pentru modă. Există alternative frumoase și etice, care le permit oamenilor să se exprime fără uciderea unor ființe. Creșterea animalelor pentru blană intră în conflict cu valorile noastre de azi: etică, sustenabilitate, compasiune. De aceea am folosit imagini clare, fără artificii, pentru a arăta realitatea dură a acestei industrii, care implică multă suferință ținută departe de ochii publicului. Este timpul ca oamenii să vadă adevărul. Comisia Europeană poate contribui la încheierea rolului UE în acest comerț crud. Fac un apel pentru a acționa acum, pentru închiderea fermelor de blănuri și pentru o modă etică, mai umană și mai onestă.”

Humane World for Animals lucrează la nivel global pentru a pune capăt comerțului cu blănuri. Cu activități concentrate în Regatul Unit, Europa, America de Nord și China, munca noastră include campanii adresate guvernelor, companiilor, colaborări cu designeri și branduri de modă, investigații și campanii de informare. Aceste eforturi au contribuit la reducerea constantă a numărului de animale afectate de această industrie.

Date esențiale despre blănuri

Printre concluziile raportului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) se numără și faptul că animalele din fermele de blănuri din UE sunt ținute în medii sterile, care le restricționează mișcarea, unde suferă de sub- sau supra-stimulare senzorială, ceea ce duce la o stare de plictiseală sau stres cronic și la imposibilitatea de a-și manifesta comportamentele naturale esențiale, precum joaca, explorarea, căutarea hranei, alergatul. Șinșilele nu au acces la băi de nisip, iar nurcile nu au acces la apă să înoate. S-au constatat niveluri ridicate de stres, agresivitate și răniri, inclusiv canibalism sau infanticid, precum și comportamente stereotipe, cum ar fi mișcări repetitive în cuști.

Fermele de blănuri reprezintă un risc major de zoonoze. Nurci din aproape 500 de ferme din 13 țări din Europa și America de Nord au fost infectate cu COVID-19, iar milioane de animale au fost sacrificate din motive de sănătate publică. De asemenea, până acum s-au depistat focare de gripă aviară înalt patogenă (H5N1) în 73 de ferme de blănuri din Europa. Aproximativ 500.000 de animale (nurcă, vulpe polară, vulpe roșie, câine enot și zibelină) au fost ucise din motive de sănătate publică.

Studiile arată că amprenta de carbon pentru 1 kg de blană de nurcă (309,91 kg CO 2 -echivalent) este de 31 de ori mai mare decât cea a bumbacului, de 26 de ori mai mare decât acrilicul și de 25 de ori mai mare decât poliesterul. Blana de câine enot și cea de vulpe au, de asemenea, amprente de carbon ridicate, fiind de aproximativ 23 de ori mai dăunătoare pentru mediu decât bumbacul și de 18 ori mai dăunătoare decât poliesterul.

Majoritatea designerilor internaționali de top au adoptat politici fără blănuri, inclusiv Max Mara, Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino, Prada, Armani, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, DKNY, Burberry și Chanel. Casele de modă aleg să inoveze cu alternative sustenabile, fără cruzime.

Evenimentele de tip Săptămâna Modei, inclusiv la Copenhaga, Londra și New York au renunțat la prezentarea blănurilor, iar publicații precum Vogue, Elle, GQ, Harper’s Bazaar, Glamour, Esquire și Vanity Fair și-au asumat o politică editorială fără blănuri.