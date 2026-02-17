Producătorul ucrainean de hrană pentru animale Suziria Group își continuă planurile de dezvoltare în ciuda dificultăților generate de război. Compania investește în produse noi, extinde rețeaua de magazine MasterZoo și își crește vânzările internaționale, în timp ce gestionează probleme precum penele de curent și costurile energetice ridicate.

Fabrică nouă de hrană umedă

În februarie 2026, Suziria a inaugurat o nouă fabrică de hrană umedă pentru animale în Kalush, Ucraina, investiția depășind 10 milioane de euro. Produsele vor fi realizate sub brandurile Half&Half și noul brand CATCH!, iar unitatea reprezintă al treilea site de producție lansat de companie de la începutul invaziei din 2022, notează Pet Food Industry.

Capacitatea actuală este de 5.000 de tone pe an, cu planuri de extindere la 10.000 de tone până la finalul lui 2026. În contextul unei piețe interne estimate la aproximativ 66.000 de tone anual, fabrica ar putea acoperi până la 15% din necesarul Ucrainei.

Provocări majore din cauza războiului

Potrivit Polinei Kosharna, președinta consiliului și co-proprietara companiei, penele repetate de curent cauzate de atacurile asupra infrastructurii energetice sunt una dintre cele mai mari provocări.

Compania suportă costuri suplimentare pentru generatoare și soluții alternative de energie. În ianuarie, temperaturile din magazinele MasterZoo au variat între −2 și +13°C, însă în prezent toate locațiile sunt echipate cu surse alternative de alimentare. Rețeaua include peste 200 de magazine și 17 saloane de grooming în 38 de orașe.

Extinderea rețelei MasterZoo

Suziria continuă investițiile în retail: 16 magazine noi au fost deschise în 2025, iar pentru 2026 sunt planificate încă 60 de unități.

Compania pregătește și lansarea unui nou plic de hrană pentru pisici de 85 g sub brandul CATCH!, destinat atât pieței interne, cât și exportului, inclusiv pentru producția private label.

Creștere internațională

Brandurile proprii au o pondere tot mai mare în portofoliu, însă Suziria dezvoltă și parteneriate internaționale. În 2025, brandurile grupului ceh Vafo, distribuite exclusiv în Ucraina, au crescut cu peste 20%.

Brandul principal Savory este prezent în peste 4.000 de magazine din Ucraina și în șapte piețe externe, înregistrând o creștere de 35% anul trecut. Produsele companiei sunt disponibile în Polonia, Moldova, statele baltice, țările adriatice, Irlanda și Japonia, Polonia fiind cea mai puternică piață.

Portofoliul include și brandurile Priroda, PURAMUR, Special One, ProVET, Pet Fashion, Buddy Boo și CATCH!.

Planuri pentru 2026

Suziria vizează intrarea pe noi piețe internaționale și dezvoltarea segmentului de producție private label, considerat o oportunitate importantă de creștere.