Târg de adopții la Adăpostul Public din Suceava. 12 căței sunt gata de luat acasă: „Pregătiți să vă cucerească inimile” (FOTO)

Raluca Alexe 5 martie 0 comentarii
Pui de câine ținut în brațe sursa foto: Facebook / Adăpostul Public Suceava

Adăpostul Public din Suceava organizează un târg de adopții unde 12 căței așteaptă să își găsească noi familii iubitoare.

Târg de adopții la Adăpostul Public din Suceava

Potrivit unei postări făcute pe pagina de Facebook a Adăpostului Public, în data de 7 martie, în incinta Shopping City Suceava, 12 căței vor fi prezentați în speranța că vor fi adoptați.

„Vom fi acolo cu 12 suflete jucăușe, pregătite să vă cucerească inimile. Toți cățeii sunt vaccinați și deparazitați, iar adopțiile se fac responsabil, cu contract de adopție și cu păstrarea legăturii cu adoptatorii. Ne dorim familii implicate și iubitoare, iar noi rămânem alături pentru sprijin și sfaturi”, se arată pe pagina de socializare a adăpostului.

Printre cățeii ce se vor afla la târgul de adopții se numără șase micuți care nu sunt mai mari de cinci luni. Plini de viață și dornici de iubire, aceștia speră să fie luați de o familie care să le facă viața începută cu ghinion mai frumoasă.

sursa foto: Facebook / Adăpostul Public Suceava

