Taxă obligatorie pentru câinii fără stăpân lângă București. Localnicii sunt revoltați: „Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă?”

Localnicii din Corbeanca, județul Ilfov, vor plăti o taxă specială pentru câinii fără stăpân, adoptată de Consiliul Local la finalul anului 2025. Măsura a stârnit nemulțumiri și revoltă în comună, după ce cuantumul taxei a fost comunicat de autorități.

Revoltă în Corbeanca după introducerea taxei pentru câinii fără stăpân

Autoritățile locale spun că taxa este destinată exclusiv gestionării problemei câinilor maidanezi care trăiesc pe străzile și terenurile virane din Corbeanca. Cuantumul acesteia e subiect de dispută. În timp ce proiectul inițial prevedea o taxă de 50 de lei de persoană, primarul comunei susține că suma votată de Consiliul Local este, de fapt, de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie. Mulți localnici nu consideră corectă această taxă, mai ales cei care au deja animale de companie îngrijite și ținute în curte.

„Nu mi se pare ceva corect! Că am câinele meu, e câinele meu. Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă? Că îi ia, îi crotaliază și le dă noaptea drumul pe stradă. De ce să plătesc eu pentru câinele ăla?”, a precizat un localnic pentru Digi24.

Localnicii refuză să o plătească

Altcineva subliniază că situația este cu atât mai dificilă cu cât veniturile familiei sunt foarte mici: „Păi nu-i normal. Că eu am doi pechinezi în curte. Am boxe pentru ei, nu ies pe stradă, e curtea închisă. Nu-i normal. (…) Dar de ce să plătesc? Plătesc pentru altul? Păi eu am patru copii. Am salariul minim pe economie. Cum să plătesc? Știe cineva cum supraviețuim?”.

Reacția primarului

Potrivit primarului din Corbeanca, Ștefan Apăteanu, taxa este necesară pentru a acoperi costurile ridicate ale capturării și îngrijirii câinilor fără stăpân într-o localitate cu multe spații deschise.

„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani. (…) Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a declarat edilul.

În 2025, aproximativ 70% dintre locuitorii din Corbeanca și-au achitat impozitele locale. Dacă procentul se va menține și în 2026, primăria estimează că va colecta în jur de 100.000 de lei din taxa pentru câinii fără stăpân. Banii vor fi cheltuiți exclusiv pentru animalele fără stăpân din comună, dau asigurări autoritățile locale.