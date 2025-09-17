Te gândești să îți iei un teckel? De ce unii îl numesc „cea mai proastă rasă de câini”, iar alții jură că e cel mai bun companion

Teckelii atrag atenția prin corpurile alungite, picioarele scurte și un lătrat surprinzător de puternic pentru dimensiunea lor. Sunt considerați de mulți iubitori de animale niște companioni adorabili, dar există și voci critice care îi numesc „cea mai rea rasă de câini”. Ce stă la baza acestei controverse și de ce stârnesc aceste animale reacții atât de diferite?

Originea rasei Teckel și trăsăturile cheie

La fel ca multe alte rase, Teckelii au fost crescuți cu un scop specific. Provenind din Germania, acești câini erau folosiți la vânătoare, mai ales să intre în vizuini și să scoată bursuci sau alte animale de talie mică. Din această funcție derivă trăsături distinctive: corpul alungit, instinctul puternic de a săpa și o încăpățânare aparte.

Caracterul lor independent și dorința de a-și urma propriile reguli îi fac greu de dresat. Această particularitate, însă, nu înseamnă neapărat că sunt câini „răi”, ci doar că au nevoie de un stăpân experimentat și consecvent.

De ce unii oameni îi consideră „cea mai rea rasă”

Pe platforma Reddit, un utilizator a numit Teckelii „cea mai rea rasă de câini”, menționând mai multe comportamente problematice:

dificultatea de a-i obișnui să își facă nevoile afară;

agresivitatea față de copii sau străini;

tendința de a mușca, lătra excesiv și a săpa prin tot ce găsesc;

obiceiul de a încerca să sară sau să escaladeze lucruri periculoase pentru corpul lor fragil;

mâncatul compulsiv și lipsa răbdării când sunt lăsați singuri.

Unii utilizatori au fost de acord cu părerea bărbatului, mergând până la a-i numi „morocănoși și răi”. Alții au apărat rasa, susținând că problema ține mai mult de stăpân și de modul de dresaj decât de caracterul general al câinilor.

Aspecte dificile: încăpățânare și instincte puternice

Specialiștii subliniază că Teckelii pot fi încăpățânați. Deoarece au fost crescuți să sape singuri în subteran, tind să fie independenți și să facă lucrurile „în felul lor”. De asemenea, pasiunea pentru săpat poate fi o provocare pentru cei care își doresc o grădină impecabilă, scrie Dogster.

Totodată, acești câini sunt predispuși la accidente din cauza dorinței lor de a sări și a se cățăra, în ciuda corpului lung și a coloanei fragile. Aceste comportamente impun o atenție sporită din partea proprietarilor.

Puncte forte: loialitate și sociabilitate

Dincolo de criticile dure, Teckelii au și numeroase calități care îi fac iubiți în toată lumea. American Kennel Club subliniază că sunt câini vigilenți și pot fi animale de pază datorită lătratului puternic și a instinctului protector.

Sunt, de asemenea, foarte sociabili, în special când sunt expuși de mici la oameni și alți câini. Devotați familiilor, acești câini își arată afecțiunea intens și pot fi parteneri buni pentru persoanele care își doresc un animal de companie jucăuș și activ.

Un alt avantaj notabil: nu năpârlesc excesiv, fiind mai ușor de îngrijit comparativ cu alte rase.

Teckelii și copiii, o combinație posibilă, dar cu precauție

Deși există percepția că sunt „groaznici cu copiii”, adevărul este mai nuanțat. Teckelii pot conviețui foarte bine cu cei mici dacă sunt socializați încă din perioada de pui. Problemele apar atunci când câinele nu este obișnuit cu prezența copiilor sau când aceștia nu știu să respecte limitele animalului. Astfel, succesul relației depinde în mare măsură de responsabilitatea părinților și de modul în care aceștia educă atât câinele, cât și copilul.

Adoptă, nu cumpăra

Indiferent de rasa aleasă, un aspect important rămâne alegerea sursei de unde vine câinele. Adăposturile pentru animale sunt pline de patrupede, inclusiv Teckeli, care își caută o casă. Adoptarea nu doar că salvează o viață, dar reduce supraaglomerarea. Așadar, dacă te gândești să îți iei un Teckel, ia în considerare un adăpost înainte de a apela la crescători sau pet-shopuri.