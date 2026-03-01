Toxoplasmoza la pisici este un subiect intens dezbătut de iubitorii de animale de companie. Pentru unii, toxoplasmoza este un motiv pentru care renunță la a mai aduce în casă o pisică și se orientează spre un alt animal de companie. Credem că, înainte de orice decizie importantă legată de animalele noastre trebuie să discutăm cu un medic veterinar sau cu un medic specializat pe problema care nu ne dă pace. Georgiana Diaconu ne-a răspuns în acest interviu la câteva întrebări despre toxoplasmoza la pisici, ne-a explicat care sunt simptomele acestei afecțiuni, cum ajung animalele să fie infectate cu toxoplasmoză, dar și cum se tratează.

Pets&Cats: Cum se manifestă toxoplasmoza la pisici?

Georgiana Diaconu, medic veterinar: „Toxoplasmoza se manifestă destul de rar la pisici, chiar dacă ele sunt gazda definitivă. Pot apărea probleme digestive, neurologice, oculare, respiratorii, cardiace, mai ales la pisicile cu un sistem imunitar compromis”.

Pets&Cats: Care sunt simptomele și cum este diagnosticată toxoplasmoza la medicul veterinar?

Georgiana Diaconu: „În funcție de organul afectat, simptomele pot fi diverse: letargie, febră, apatie, pierderea în greutate, dificultăți de coordonare, spasme musculare, probleme comportamentale, agresivitate excesivă sau, din contră, pisica se ascunde chiar și de proprietari. Diagnosticul se stabilește în urma unei anamneze amănunțite, semnelor clinice și a testelor de laborator prin detectarea anticorpilor IgG și IgM”.

Pets&Cats: Cum intră animalele în contact cu toxoplasmoza?

Georgiana Diaconu: „Dacă sunt pisici de exterior, se pot infecta cu parazitul prin consumul de rozătoare sau mamifere mici infectate. Dacă sunt pisici de interior, prin consumul de carne crudă infectată, dacă aceasta este inclusă în hrana zilnică”.

Pets&Cats: Se transmite toxoplasmoza de la animal la om? Dacă da, cum?

Georgiana Diaconu: „Toxoplasmoza este zoonoză. Omul se poate infecta cu parazitul prin consumul de carne nepreparată termic sau insuficient preparată termic; prin contactul direct cu fecalele unei pisici infectate sau prin consumul de produse, în special vegetale, care nu au fost spălate sau care provin dintr-un sol contaminat. O altă formă de contaminare întâlnită mai rar, în special la copii, este ingestia de nisip din locurile de joacă, locuri frecventate de pisicile fără stăpân. Parazitul rămâne în mediu o perioadă lungă de timp”.

Pets&Cats: Se transmite toxoplasmoza de la animal la animal? Dacă da, cum?

Georgiana Diaconu: „Da. Pisica elimină fecalele infectate cu parazitul, acestea ajung în sol și infectează solul. Gazdele intermediare consumă vegetale crescute în solul infectat și devin la rândul lor purtătoare ale parazitului. Dacă, la rândul lor, aceste animale sunt consumate netratate termic pot infecta mai departe”.

Pets&Cats: Cum se tratează toxoplasmoza la pisici?

Georgiana Diaconu: „După stabilirea diagnosticului de certitudine, tratamentul constă în administrarea de antibiotice și stabilirea unui tratament de susținere în funcție de zona afectată”.

Pets&Cats: Mulțumim tare mult pentru interviu și sperăm că am făcut puțin mai multă lumină pe această temă.

Georgiana Diaconu: „Mulțumesc și eu și mă bucur că pot ajuta în informarea corectă a iubitorilor de animale”.

Georgiana Diaconu este medic veterinar cu o experiență de peste 8 ani în medicină veterinară generală, chirurgie veterinară, anesteziologie și stomatologie veterinară. Susține medicina preventivă „pentru că este mult mai benefic, atât pentru patrupede, cât și pentru proprietari, să previi decât să tratezi”.