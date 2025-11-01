Tradiția veche de secole care îi uimește pe veterinari. Băutura din 4 ingrediente care le oferă cailor energie, strălucire și poftă de viață

Caii au voie să bea bere. Da, este cât se poate de adevărat: există animale care pot bea bere deoarece e benefică. De fapt, pentru mulți crescători și antrenori de cai, această băutură din drojdie de bere, malț, hamei și apă are o istorie lungă.

Berea este pentru unii stăpâni o „metodă tradițională” de tratament, în timp ce alții o consideră un gest de răsfăț oferit animalelor după o zi grea de muncă. Medicii veterinari susțin că, în cantități moderate, berea nu dăunează și chiar are unele beneficii surprinzătoare, notează PetMD.

De ce stăpânii le dau bere cailor

Motivele diferă, unii proprietari le-o oferă pentru hidratare, alții o văd ca supliment alimentar sau tratament tradițional pentru unele afecțiuni medicale. Printre cauzele cel mai des invocate se numără suplimentarea cu vitamine B, efectul digestiv ușor, recuperarea după efort fizic intens sau răsfățul după o competiție.

Pentru cine nu știe, berea este bogată în vitaminele din complexul B, care sprijină metabolismul și ajută la menținerea unui păr lucios. În plus, drojdia folosită în fermentație este utilizată și în probioticele pentru cai, scopul fiind echilibrul florei intestinale.

Însă, din cauză că majoritatea berilor comerciale sunt filtrate și pasteurizate, drojdia activă nu mai este prezentă. Adică efectul probiotic este mai mult teoretic.

Caii adoră gustul dulce-amărui dat de orz și hamei, iar unii proprietari pun puțină bere în găleata cu apă pentru a-i stimula să bea mai mult. Sunt și situații în care berea este oferită cailor care suferă de anhidroză, o afecțiune gravă în care animalul nu mai poate transpira, fenomen întâlnit în special în zonele calde și umede. Lipsa transpirației provoacă insolație sau colaps termic, iar fără un tratament eficient, unii crescători recurg la „metoda berii”.

Cu toate că unii cai par să revină la normal după câteva zile de „tratament”, nu există dovezi științifice care să demonstreze că berea are efect real asupra acestei afecțiuni. Dar pentru că nu există riscuri majore, mulți veterinari sunt uimiți și acceptă ca metoda să fie testată cu moderație.

Doza zilnică recomandată

Experții veterinari recomandă cel mult o bere pe zi sau chiar una-două pe săptămână. Depășirea consumului ar putea duce la tulburări digestive sau creștere în greutate. În cazul cailor de competiție, este bine ca proprietarii să se informeze dacă berea poate afecta rezultatele testelor antidoping (deși o bere pe zi, în mod normal, nu o face).

Berea oferită cailor provine în special din lumea hipodromurilor, unde caii de curse primeau adesea un pahar de bere după competiție, ca răsplată.

Această băutură conține carbohidrați, fier și vitamine ce pot susține refacerea musculară, un motiv în plus pentru ca mulți antrenori să o considere un „supliment de performanță” natural.

Caii pot consuma aproape orice tip de bere, însă cele negre, nefiltrate și nepasteurizate sunt preferate pentru conținutul mai mare de drojdii active și vitamine. Băuturile light sunt mai puțin nutritive și, de regulă, nerecomandate. Poți turna berea direct în hrană, o amesteci cu apă sau i-o oferi separat într-o găleată curată cu condiția ca animalul să aibă la dispoziție și apă proaspătă.