Un american s-a mutat în România cu pisicile, mama și o prietenă. Mike a vândut tot în SUA pentru liniștea din țara noastră: „Viața de birou nu mi se potrivește” (VIDEO)

Big Mike, fost barman și angajat în domeniul securității cibernetice, a vândut tot ce avea în America și s-a mutat în România. Întreaga sa aventură, de la plecarea din SUA până la lucrurile pe care le-a învățat în țara noastră, este documentată pe rețelele sociale. Bărbatul și-a luat cele patru pisici, mama și cea mai bună prietenă pentru a se muta pe plaiurile noastre mioritice.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un nou început în România

Big Mike, un american în vârstă de 32 de ani, a decis să își schimbe radical viața. Fost barman și, pentru o perioadă, angajat în domeniul securității cibernetice, bărbatul a vândut tot ce avea în Statele Unite și s-a mutat în România, în căutarea unui ritm de viață mai liniștit și departe de uraganele din Florida.

Mutarea lui în România este documentată pe rețelele sociale, unde a povestit pas cu pas cum a ajuns să ia această decizie și prin ce încercări a trecut înainte de plecare. Mike nu a venit însă singur, ci cu mama lui, cea mai bună prietenă și cele patru pisici ale sale, care au devenit rapid „vedete” în postările sale online, scrie G4Media.

Mike a simțit nevoia unei schimbări radicale

Tânărul susține că nu s-a regăsit niciodată în stilul de viață impus de munca de birou, deși a încercat, pentru o perioadă, să lucreze în securitate cibernetică. Ani la rând a fost barman, însă simțea că are nevoie de o schimbare majoră. Își dorea un loc unde viața să nu fie mereu pe „fugă”.

„Eu, cele patru pisici ale mele, mama mea și cea mai bună prietenă a mea părăsim Florida și ne mutăm în România. (…) Am 32 de ani, am fost barman mult timp, am lucrat puțin în domeniul securității cibernetice, dar viața de birou nu mi se potrivește. Așa că aveam nevoie de o ieșire, un loc cu un ritm mai lent, un loc unde viața nu este atât de rapidă”, a relatat el în mediul online.

Gândul mutării în România nu a apărut însă peste noapte. Mike spune că ideea a fost discutată în urmă cu aproximativ cinci ani, însă planurile au fost amânate din cauza problemelor personale și a responsabilităților de acasă. Situația s-a schimbat radical în urmă cu doi ani, când mama lui a fost concediată, iar el a început să o ajute să își plătească locuința. Atunci, mutarea în țara noastră a devenit un obiectiv serios.

Uraganele din Florida au grăbit plecarea

Decizia finală a venit anul trecut, în timpul uraganelor din Florida. Casa în care locuiau în Sarasota a fost grav afectată de inundații. Deși au reușit ulterior să o repare, experiența i-a convins că este momentul să părăsească America.

„Așa că am decis să ne mutăm în România și am început să discutăm despre asta acum cinci ani, dar apoi viața a intervenit și am fost prinși în propriile noastre probleme. Apoi, acum doi ani, mama mea a fost concediată și eu o ajutam să-și plătească casa.

Atunci am început să luăm lucrurile mai în serios și să punem totul la punct. Apoi, anul trecut, în timpul uraganelor din Florida, pentru că locuim în Sarasota, Florida, casa noastră a fost distrusă de inundații. Apoi am reparat-o. Trebuia să fim deja în România în 2024, iar acum suntem în iulie 2025 și în sfârșit vom ajunge acolo în două săptămâni”, a explicat Mike pe internet.