Un câine polițist a găsit doi copii de 11 ani dispăruți în adâncul pădurii. Curajul lui Knox le-a salvat viața

Un câine polițist al Biroului Șerifului din Brown, Indiana (SUA), a găsit doi copii de 11 ani separați de mama lor și pierduți în pădure, a anunțat poliția americană.

Primii polițiști au fost trimiși în zona lacului Sundance din Pădurea Națională Hoosier duminică după-amiază, în jurul orei 17:48, după ce au primit un raport conform căruia doi copii de 11 ani „s-au separat de mama lor și s-au rătăcit în pădurea deasă”, potrivit unui comunicat al Biroului Șerifului din comitatul Brown.

Într-o mobilizare impresionantă, oamenii legii au reacționat imediat: Biroul Șerifului din comitatul Brown, Departamentul de Resurse Naturale – Aplicarea Legii, Departamentul de Poliție din Nashville, precum și pompierii din Harrison Township și Southern Brown, transmite ABC News.

Startul unei curse contracronometru

Zona în care copiii s-au rătăcit este vastă, cu poteci greu de parcurs, vizibilitate redusă și numeroase pericole. Temperaturile începuseră deja să scadă, iar fiecare minut conta.

Echipele de salvare au început să cerceteze împrejurimile pe jos și cu ajutorul vehiculelor specializate, dar căutările inițiale nu au oferit indicii elocvente.

Câinele Knox a intervenit

Speranța a renăscut în momentul în care la fața locului a sosit adjunctul Cody Loncaric, însoțit de partenerul său canin, Knox, un câine antrenat în cadrul unității K-9 a Biroului Șerifului.

Fără să piardă timp, Knox a fost eliberat pe un câmp din apropierea ultimei locații cunoscute a copiilor. Acolo, câinele a captat imediat un miros și a început să urmărească o pistă. Potrivit declarațiilor oficiale, Knox a alergat aproximativ 550 de metri, direcționând echipa de salvatori într-o zonă adâncă a pădurii.

Copiii au fost găsiți în viață

În urma traseului indicat de Knox, polițiștii au reușit să-i găsească pe cei doi copii rătăciți. Deși obosiți și speriați, micuții erau în viață. Biroul Șerifului din comitatul Brown a emis un comunicat emoționant în care a mulțumit tuturor celor implicați în căutarea minorilor și, mai ales, echipei K-9: „Suntem extrem de recunoscători pentru munca în echipă excelentă depusă de toți. Aceasta este dovada că pregătirea, colaborarea și devotamentul pot face diferența dintre viață și moarte”.