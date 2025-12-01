Un parazit transmis de pisici oamenilor este din nou în atenția cercetătorilor. Ce riscuri prezintă pentru sănătatea stăpânilor / 17 studii susțin același lucru

Deținerea unei pisici ca animal de companie este asociată cu un risc crescut de schizofrenie, conform unei analize a 17 studii. Psihiatrul John McGrath și colegii săi de la Centrul pentru Cercetare a Sănătății Mintale din Queensland, Australia, au analizat lucrări publicate în ultimii 44 de ani, în 11 țări, inclusiv SUA și Marea Britanie.

Legătura dintre deținerea unei pisici și schizofrenie

Analiza lor, publicată în Schizophrenia Bulletin, a constatat „o asociere pozitivă semnificativă între deținerea unei pisici, definită în sens larg, și un risc crescut de tulburări legate de schizofrenie”.

„Sunt necesare mai multe studii în acest domeniu”, subliniază autorii. Această idee conform căreia deținerea unei pisici ar putea fi legată de riscul de schizofrenie a fost propusă într-un studiu din 1995 , fiind sugerată expunerea la un parazit numit Toxoplasma gondii drept cauză. Însă cercetările de până acum au adus concluzii mixte.

Studiile au descoperit că prezența pisicilor în preajma copiilor ar putea crește probabilitatea dezvoltării schizofreniei. Însă nu toate cercetările au găsit o asociere. Unele studii leagă expunerea la pisici de scoruri mai mari la scalele care măsoară trăsături legate de schizofrenie – care afectează gândurile, sentimentele și comportamentele unei persoane – și de experiențe asemănătoare psihozei, dar, din nou, alte studii nu arată această legătură. Pentru o imagine mai clară a acestui risc, McGrath și echipa sa spun că este nevoie de o revizuire și o analiză amănunțită a tuturor cercetărilor pe aceste subiecte.

Ce este Toxoplasma gondii

T. gondii este un parazit în mare parte inofensiv care poate fi transmis prin carne insuficient gătită sau apă contaminată. De asemenea, poate fi transmis prin fecalele unei pisici infectate.

Estimările sugerează că T. gondii infectează aproximativ 40 de milioane de oameni în SUA, de obicei fără niciun simptom. Între timp, cercetătorii continuă să descopere efecte tot mai ciudate pe care le pot avea infecțiile.

Odată ajuns în organismul uman, T. gondii se poate infiltra în sistemul nervos central și influența neurotransmițătorii. Parazitul a fost asociat cu schimbări de personalitate, apariția simptomelor psihotice și unele tulburări neurologice, inclusiv schizofrenia: „Am constatat că indivizii expuși la pisici aveau șanse de aproximativ două ori mai mari de a dezvolta schizofrenie”, scrie echipa australiană.

Ce au constatat oamenii de știință

Există câteva lucruri importante de reținut aici, cum ar fi faptul că 15 din cele 17 studii au fost studii caz-control. Acest tip de cercetare nu poate demonstra cauza și efectul și adesea nu ia în considerare factorii care ar fi putut afecta atât expunerea, cât și rezultatul.

Cercetătorii subliniază, de asemenea, calitatea scăzută a unui număr de studii examinate. Un studiu nu a găsit vreo asociere semnificativă între deținerea unei pisici înainte de vârsta de 13 ani și apariția schizofreniei, dar a identificat o legătură atunci când deținerea unei pisici a fost restrânsă la o anumită perioadă (vârste între 9 și 12 ani). Această inconsecvență sugerează că fereastra critică pentru expunerea la pisici nu este bine definită.

Sunt necesare mai multe studii

Un studiu american, la care au participat 354 de studenți la psihologie, nu a găsit o legătură între deținerea unei pisici și scorurile de personalitate schizotipală. Totuși, cei care au fost mușcați de pisică prezintă un risc mai mare.

O altă cercetare, care a inclus persoane cu și fără tulburări mintale, a descoperit o legătură între mușcăturile de pisică și scoruri mai mari la testele care măsoară anumite experiențe psihologice. Însă au sugerat că alți agenți patogeni, cum ar fi Pasteurella multocida, ar putea fi responsabili. Înainte de a putea face interpretări ferme, cercetătorii reiterează faptul că avem nevoie de studii mai bune și ample.

„Recenzia noastră susține o asociere între deținerea de pisici și schizofrenie”, conchid autorii. „Sunt necesare mai multe studii bazate pe eșantioane mari și reprezentative, pentru a înțelege mai bine deținerea de pisici ca factor de modificare a riscului pentru tulburările mintale”.