Un YouTuber din China a construit o stație de metrou pentru pisici: Cum arată „Cat Town”, paradisul felinelor (VIDEO)

Stăpânii de animale ar face orice pentru a le oferi prietenilor blănoși cea mai bună viață. Xing Zhilei, un youtuber din China, este cunoscut pe rețelele sociale pentru că a construit un spa, un supermarket, teatru și un garaj în proporții adecvate pisicilor, iar acum a consturit o mini stație de metrou, la cererea publicului.

O nou atracție în orășelul pisicilor

„Cat Town” este invenția lui Xing Zhilei, iar după patru luni de construcție, el a reușit oficial să inaugureze o stație de metrou dedicată felinelor. Construcția are un tren aflat în mișcare, scări rulante și un peron unde „pasagerii” pot aștepta metroul. Deschiderea acestei stații a fost anunțată pe 17 august printr-un videoclip pe Youtube. Xing Zhilei a incorporat chiar și un speaker care anunță trenurile care vin în gară, notează The Straits Times.

Primii pasageri ai stației de metrou sunt motanul lui Xing Zhilei, Mr Nice și familia sa. Cat Town este un proiect pe care youtuberul l-a început în urmă cu doi ani, iar deschiderea stației de metrou a fost mai dificilă din punct de vedere logistic. Xing Zhilei a declarat pe TikTok faptul că nu putea să-și dea seama cum să deschidă ușile trenului și să facă scările rulante să meargă simultan.

Chinese YouTuber, Xing Zhilei, has built many projects for his cat, including a supermarket, a theatre, a spa, and a garage — all in feline proportions. This time, he built a working subway station in under four months after it was highly requested by his followers. His highly realistic creation – complete with a moving train, a functioning escalator, and platform doors that open at the same time as the train doors – was showcased in a two-minute video uploaded on 17 August to his YouTube channel Xing's World. Netizens applauded Xing for the realistic subway station (admin included)!

Reacțiile internauților au fost unele pozitive: „Este spectaculos de bine realizat! Atenția ta la detalii este incredibilă. Apreciez foarte mult toate micile detalii, cum ar fi folosirea diferitelor texturi de vopsea și adăugarea semnelor luminoase. Chiar face să pară o stație de metrou reală. Ar putea fi decorul unui film!”

