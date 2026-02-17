Emisiunea filatelică “Zodiacul chinezesc. Anul Calului de foc”, având în componenţă o marcă poştală cu valoarea de 25 lei, un plic “prima zi” şi o carte poştală maximă pentru pasionaţii de maximafilie, va fi introdusă în circulaţie începând de marţi, anunţă Romfilatelia şi Poşta Română, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis marţi Agerpres, pe plicul “prima zi” al emisiunii este redată şi o scenă imaginară de luptă a calului cu un dragon.

În 2026, Anul Nou Chinezesc, celebrat în mod tradiţional pe baza calendarului lunar, începe pe 17 februarie. Noul an, care se va încheia pe 20 februarie 2027, are elementul “foc” şi semnul zodiacal “cal”, combinaţie care simbolizează energie şi dinamism.

Cu 12 animale şi cinci elemente, Anul Calului de Foc revine o dată la 60 de ani şi tinde să aducă atât noroc, cât şi ghinion.

Emisiunea este disponibilă de marţi în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi online.