Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV) a lansat, pentru al cincilea an consecutiv, campania gratuită dedicată prevenţiei, prin care 130 pisici şi 70 câini vor fi vaccinate gratuit, transmite Agerpres.

200 de animale de companie, vaccinate gratuit la USV din Iași

Campania, denumită “USV CU Tine”, este derulată prin Compartimentul de Urgenţe din cadrul USV Iaşi până pe 28 noiembrie.

“Campania de prevenire a bolilor infecţioase la animalele de companie se adresează căţeilor şi pisicilor aflaţi fie la prima vaccinare, fie la vaccinarea anuală, de întreţinere. Vaccinarea se referă la prevenirea bolilor infecţioase grave, contagioase, uneori chiar fatale. Prin această iniţiativă dedicată prevenţiei bolilor ne dorim să responsabilizăm proprietarii de animăluţe, care să înţeleagă importanţa acestui gest“, a declarat Oana Irina Tănase, de la Facultatea de Medicină Veterinară a USV Iaşi.

Potrivit acesteia, vaccinările sunt gratuite, costurile fiind suportate de partenerii campaniei.

De asemenea, specialiştii Facultăţii de Medicină Veterinară recomandă iubitorilor de animale să aibă în vedere zilnic hrănirea animalului de companie cu hrană de calitate, menţinerea igienei corespunzătoare şi exerciţiile fizice de care au nevoie pentru a-şi menţine sănătatea şi vitalitatea.