Campanie de vaccinare antirabică a bovinelor din judeţul Vaslui. Siguranța animalelor este pe primul loc

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a anunţat, luni, 17 noiembrie, că de săptămâna aceasta va începe campania de vaccinare antirabică a bovinelor.

Județul Vaslui începe vaccinarea antirabică a bovinelor

Măsura vaccinării preventive a efectivului de bovine din judeţul Vaslui a fost luată în urmă cu două săptămâni, în cadrul Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor, după confirmarea mai multor focare de rabie, autorităţile sanitar-veterinare subliniind necesitatea imunizării pentru evitarea răspândirii rabiei.

„Din datele primite de la conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, zilele trecute întreaga cantitate de vaccin a fost achiziţionată, au fost făcute graficele privind imunizarea, iar campania va fi demarată în cursul acestei săptămâni. Este vorba despre aproximativ 50.000 de doze de vaccin care au ajuns în judeţ şi care vor fi administrate întregului efectiv de bovine, iar în anumite situaţii şi la câini şi pisici”, a precizat prefectul judeţului Vaslui pentru Agerpres.

Campania de vaccinare antirabică preventivă la bovine se va desfăşura potrivit graficului stabilit, unităţile administrativ-teritoriale având obligaţia să sprijine derularea acesteia prin informarea crescătorilor şi asigurarea accesului medicilor veterinar în exploataţii. La nivelul judeţului Vaslui se estimează un efectiv de circa 40.000 de capete de bovine.

