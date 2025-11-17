Românii, lideri în Europa la interesul pentru plasturii fototerapeutici folosiți la animale. Rezultate sunt spectaculoase: ,,După serii succesive cu plasturii, recuperarea a fost completă’’ / Cât costă un pachet de plasturi vindecători (VIDEO)

România ar putea ajunge, fără efort, printre primele țări din Europa la numărul de plasturi utilizați pe animale. În România, tot mai mulți stăpâni caută soluții blânde și non-invazive care să le ofere animalelor lor un plus de confort și vitalitate. Plasturii fototerapeutici sunt o tehnologie folosită de peste două decenii la nivel internațional pentru susținerea stării de bine la oameni, dar de ceva timp au început să fie aplicați tot mai des și la câini, pisici, cai, iepuri sau chiar arici.

Rezultatele povestite de proprietari i-au uimit pe mulți și au adus o altă perspectivă asupra felului în care ne îngrijim animalele: ,,După serii succesive cu plasturii, recuperarea a fost completă.’’ A declarat un stăpân dupa ce a folosit diferite tipuri de plasturi pe iepurașul bolnav.

Totuși, specialiștii subliniază că aceste produse nu se aplică „după ureche”. Fiecare animal are particularitățile lui, iar alegerea plasturilor potriviți trebuie făcută doar după o discuție clară și responsabilă cu un consultant. Aici intervine Dana Manolache, antreprenor și partener LifeWave din 2020, care oferă zilnic îndrumare stăpânilor de animale. Dana, mama a doi labradori: fetița cu pedigree din părinți campioni și băiatul Rex, adoptat, cunoaște în detaliu nevoile fiecărui tip de companion și spune că recomandările personalizate sunt esențiale pentru rezultate bune.

Un alt aspect important pentru stăpâni este costul. Dana explică faptul că prețul per pachet scade semnificativ atunci când se comandă mai multe, motiv pentru care mulți aleg kiturile mari, în special atunci când au nevoie de o utilizare constantă. Prețurile pornesc de la 1.300 de lei pentru un kit cu câteva pachete și pot trece de 7.000 de lei pentru varianta premium, cu 20 de cutii de X39 sau X49. Diferența de cost este normală: cu cât comanzi mai multe pachete, cu atât scade prețul pentru fiecare în parte.

Cu toate acestea, Dana insistă: consultul, evaluarea și recomandarea individuală sunt primele etape, nu achiziția în sine. Doar așa stăpânii pot alege plasturii potriviți pentru nevoile reale ale animalelor lor.

Dana Manolache, partener LifeWave din 2020 ne-a povestit cum a descoperit tehnologia și de ce tot mai mulți stăpâni de animale aleg această metodă blândă, non invazivă, pentru susținerea stării de bine a a animăluțelor.

Reporter: Cum ați descoperit plasturii LifeWave și ce v-a determinat să aduceți produsele în România pentru animale de companie?

Dana Manolache: Sunt partener de brand al companiei LifeWave din 2020, și aș vrea să povestesc cum am ajuns să descopăr plasturii fototerapeutici ai companiei. LifeWave este prezentă la nivel mondial de peste 20 de ani, iar în România produsele au început să fie cunoscute în urmă cu aproximativ șase ani.

Am aflat despre plasturi într-o perioadă dificilă, în care mă confruntam cu probleme legate de tiroida autoimună. Eram foarte obosită, aveam dureri în zona gâtului, îmi cădea părul, aveam somn agitat, iritabilitate și stări generale de epuizare. În acea perioadă am văzut, pe Facebook, o reclamă despre plasturii LifeWave și lista lor de potențiale beneficii, precum susținerea stării generale de bine, o mai bună calitate a somnului sau reducerea disconfortului.

M-am gândit atunci că ar putea fi ultima soluție pe care o încerc. Am simțit, intuitiv, că mi-ar putea face bine. După ce am început să îi folosesc, am observat câteva schimbări care, pentru mine, au contat enorm: aveam mai multă energie, un somn odihnitor, mă trezeam mai bine și nu mai simțeam acea presiune constantă în corp. Aceste experiențe personale m-au făcut să îmi pun întrebări și să vreau să înțeleg mai profund tehnologia din spatele plasturilor.

M-a impresionat faptul că dispozitivele folosesc principiul stimulării punctelor energetice prin frecvențe luminoase,fără substanțe chimice, și mi s-a părut o abordare diferită față de ce încercasem până atunci.În timp, am început să mă gândesc și la animalele noastre de companie. Ele nu pot spune ce simt, dar reacționează, suferă și se bucură la fel ca noi. Pentru mine a fost firesc să mă întreb dacă această tehnologie ar putea fi utilă și lor, în mod complementar, în special în cazuri care necesită susținere blândă, non-invazivă.

După ce am văzut rezultate în rândul oamenilor, precum confort sporit, echilibrare și recuperare mai rapidă după efort, am început să studiez și aplicațiile pentru animale. Așa a apărut dorința de a aduce informații despre LifeWave și în zona veterinară, pentru a sprijini terapeuții și medicii cu o soluție complementară, holistică, ce poate susține procesul natural de regenerare al corpului.

Reporter: Ce tipuri de animale pot beneficia de plasturii LifeWave și cum ați testat compatibilitatea cu acestea?

Dana Manolache: Plasturii LifeWave pot fi folosiți, cu grijă, pe majoritatea animalelor de companie: câini, pisici, cai, iepuri, arici, chiar și păsări, în situațiile în care este nevoie de susținere blândă a organismului. Pentru că tehnologia se bazează pe fototerapie și nu conține substanțe chimice, plasturii pot fi aplicați pe anumite zone energetice sau, intuitiv, pe zona în care animalul manifestă disconfort. Un aspect esențial este hidratarea: animalele trebuie să aibă apă la dispoziție permanent, deoarece organismul răspunde mai bine atunci când este bine hidratat.

Interesul pentru aplicarea plasturilor pe animale a apărut după ce am observat numeroase experiențe pozitive la oameni. Din dragostea pentru animale, am început să testăm progresiv, cu multă precauție, reacțiile lor. Am remarcat că multe dintre ele deveneau mai liniștite, aveau un somn mai bun sau păreau să își recupereze mai rapid energia. Ce m-a surprins este faptul că animalele reacționează uneori mai repede decât oamenii, pentru că ele nu se opun procesului, ci îl primesc natural.

Compatibilitatea a fost evaluată treptat, în colaborare cu iubitori de animale, terapeuți și medici veterinari care lucrează cu terapii complementare. În aceste colaborări am observat răspunsuri foarte bune în zone precum relaxarea generală, echilibrarea energetică, detensionarea musculară sau confortul după perioade solicitante.

Pentru mine, siguranța a fost întotdeauna prioritară. Faptul că plasturii nu introduc nimic în organism îi face o opțiune potrivită pentru animalele sensibile, oferind un sprijin non-invaziv, care se integrează ușor în îngrijirea holistică a companionilor noștri.

Reporter: Care sunt principalele diferențe între plasturii pentru oameni și cei pentru animale?

Dana Manolache: Din punctul meu de vedere, diferențele nu țin de tehnologia în sine, ci de modul de aplicare. Principiul de funcționare este același atât la oameni, cât și la animale.

Pentru animale, pielea, blana și zonele energetice sunt diferite, astfel că există plasturi concepuți special pentru ele, adaptați structurii lor corporale și sensibilității specifice. Tehnologia de bază, fototerapia care folosește reflexia luminii pentru stimularea unor puncte energetice, rămâne aceeași, însă intensitatea și poziționarea plasturilor sunt ajustate pentru corpul animalului.

Aplicarea diferă și în funcție de talie: la animalele mici se folosește jumătate de plasture, iar la cele mari se poate aplica unul întreg. Pozițiile sunt stabilite în funcție de greutate, tipologie și de situația pentru care se folosesc.

În practică, scopul rămâne similar pentru oameni și animale: sprijinirea proceselor naturale de autoreglare, susținerea vitalității și îmbunătățirea stării generale de confort, într-un mod blând și non-invaziv. Pentru animale este un avantaj faptul că metoda nu provoacă stres și se integrează foarte ușor în rutina lor de zi cu zi.

Reporter: Cum se aplică plasturii la animale și cât durează efectul lor?

Dana Manolache: Aplicarea plasturilor la animale este simplă și se face cu grijă, astfel încât procesul să fie cât mai confortabil pentru ele. Plasturii pot fi fixați pe piele sau pe blană, în zone energetice specifice, precum fruntea, gâtul, zona dintre omoplați, de-a lungul coloanei vertebrale, pe abdomen sau pe puncte de acupunctură recomandate de specialiști. În alte situații, se pot aplica local, în funcție de zona unde animalul manifestă disconfort. Alegerea locului depinde de obiectivul urmărit: relaxare, calmare, susținerea vitalității sau echilibrare generală.

În multe cazuri, animalele reacționează în primele minute, se liniștesc, respiră mai profund, devin mai calme sau chiar adorm. Durata efectului poate varia, însă de obicei se întinde între 12 și 24 de ore. Este important ca animalul să fie bine hidratat, deoarece apa susține procesul natural de reglare a corpului. Terapia poate fi repetată zilnic, în funcție de recomandările specialistului și de nevoile fiecărui companion.

Fiecare organism reacționează diferit. Unele animale răspund imediat, altele trec printr-o scurtă perioadă de adaptare, așa cum se întâmplă uneori și la oameni în procesele de reglare sau detoxifiere. Cel mai important este ca reacțiile animalului să fie observate atent și, ideal, monitorizate împreună cu un medic veterinar sau cu un terapeut specializat în terapii complementare.

Reporter: Ce spun oamenii? Care este reactia lor?

Dana Manolache: Cele mai puternice raspunsuri vin de la oameni care si au vazut animalele schimbandu se sub ochii lor. Nu sunt doar impresii, ci povesti traite, fiecare cu emotia, frica si speranta ei.

Cazul cățelușei Maia: „albă, grasă și frumoasă”

Oana Gherasim povestește: Maia este câinele meu de suflet. În primăvară, a slăbit brusc, nu mai mânca, iar psihic era la pământ. După două diagnostice diferite, al doilea medic mi-a spus: cancer la intestinul subțire, șase tumori vizibile, o lună de trăit… Jale. Tratamentul clasic nu mai era o opțiune. Atunci am aflat despre plasturi și am decis să încerc Carnosina. Din 23 iulie, de când am început să îi pun câte doi plasturi pe săptămână, parcă a întinerit. Mănâncă, aleargă, se joacă… se îngrașă. Este incredibil. Aș striga în gura mare că există speranță, pentru că știu câți stăpâni sunt acum în aceeași disperare în care am fost eu.

După un an, Oana scrie din nou: „Pentru cine urmărește cazul Maiei, e foarte bine: albă, grasă și frumoasă. Mai să mă dea jos de bucurie când m-a văzut. Continuăm cu Carnosina și ne bucurăm de fiecare zi.”

Cazul Bonnie: „Dacă nu aș ști diagnosticul, nu aș zice că are ceva”

Cățelușa Bonnie fusese diagnosticată cu carcinom mamar. A fost operată, dar prognosticul rămânea rezervat. După operație era tristă. Mâncarea nu o mai încânta ca înainte. Am aflat de plasturi și am vrut să încerc. Mi-a fost recomandată Carnosina și X39.”

La câteva zile după începerea aplicării:

„S-a recuperat bine. Sunt sigură că plasturii au ajutat-o. Mănâncă, e vioaie, parcă e din nou ea. Dacă nu aș ști diagnosticul, nu aș spune că are ceva.”

Cazul Codiță Albă, iepurașul revenit după AVC

Iepurașul lui Filip, Codiță Albă, a suferit un accident vascular cauzat de căldură.

„Nu se mai ținea pe picioare, cădea într-o parte și în alta, nu bea apă, nu mânca. Veterinarul a confirmat diagnosticul și a început tratamentul medicamentos.”

În paralel, i-au fost aplicați plasturi X39.

„Din primele ore a început să își revină: a mâncat, s-a hidratat. După serii succesive cu X39, Aeon, Carnosina și Glutation, recuperarea a fost completă. În primele zile încă se mai dezechilibra, dar după trei cicluri era iar alături de prietenii lui.”

Cazul ariciului: un început plin de speranță

Un mic arici cu probleme la picioarele din spate a început recent terapia cu Carnosina.

„A început tratamentul, iar eu te țin la curent cu starea lui.”

Uneori, poveștile sunt doar începuturi, iar oamenii așteaptă continuarea lor cu speranță. În fiecare poveste se simte aceeași dragoste: disperarea de la început, curajul de a încerca ceva nou și lacrima de ușurare când văd o schimbare. Fiecare animal reacționează diferit, dar fiecare om care povestește o face cu o sinceritate care nu poate fi contrafăcută.