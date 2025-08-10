VIDEO | Ferma lui Jeremy Clarkson, cunoscut din Top Gear, lovită de o epidemie cruntă. Ce este „boala limbii albastre” care îi afectează animalele de companie

Ferma Diddly Squat, renumită prin serialul „Clarkson’s Farm”, traversează o perioadă grea, după ce Lisa Hogan, partenera lui Jeremy Clarkson (fost prezentator Top Gear), a anunțat că o altă epidemie afectează animalele de companie pe care le îngrijesc cu atâta pasiune. Într-o postare recentă pe Instagram, Lisa a împărtășit un videoclip cu mieii proaspăt tunși, ținuți într-un țarc restrâns, în timp ce veterinarii îi vaccinau împotriva unei boli virale extrem de contagioase și periculoase, cunoscută ca „limba albastră”.

Epidemia de limbă albastră lovește ferma lui Jeremy Clarkson

Limba albastră este o boală virală transmisă de mușcăturile musculițelor, insecte mici greu de controlat în mediul rural. Virusul afectează în special oile și alte rumegătoare, cum ar fi vacile, provocând simptome precum febră, umflături, inflamații ale mucoaselor și leziuni dureroase, deși culoarea „albastră” a limbii nu apare mereu. Această maladie poate avea un impact devastator asupra turmelor, cu rate ale mortalității ce variază între 2% și 30%, iar în cazul anumitor rase poate ajunge până la 70%, transmite Express.co.uk.

Val de reacții pe internet

Imediat ce Lisa a făcut publică situația dificilă a fermei prin intermediul rețelelor sociale, fanii și susținătorii lui Jeremy Clarkson au reacționat cu mesaje de încurajare și gânduri bune pentru însănătoșirea animalelor: „Doamne, agricultura este literalmente una dintre cele mai grele treburi. Sper că sunteți cu toții bine”. Un altul a replicat: „(…) Fermierii sunt neglijați, iar oamenii nu par să înțeleagă volumul de muncă, cheltuielile și riscurile pe care le implică aducerea hranei pe mesele noastre. Vă mulțumesc tuturor”.

Anunțul făcut de vedeta TV

Înaintea anunțului făcut de Lisa Hogan, Jeremy Clarkson a lansat un avertisment sumbru către fanii săi, fiind îngrijorat de perspectivele anului agricol viitor. Într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), vedeta britanică a descris recolta din acest an ca fiind „catastrofală”, subliniind că o astfel de situație ar fi generat panică în orice altă industrie.

Clarkson a atras atenția asupra faptului că scăderea dramatică a producției agricole ar trebui să fie o preocupare majoră pentru toți consumatorii, având în vedere impactul direct asupra alimentației zilnice.

Cum vremea extremă a subminat ferma Diddly Squat

În iunie, când Marea Britanie a trecut printr-un val de căldură intensă, Clarkson a detaliat în rubrica sa din The Times modul în care condițiile meteo extreme au afectat serios culturile agricole.

El a descris cum absența ploilor în lunile de primăvară a împiedicat dezvoltarea plantelor: „În martie nu a plouat deloc la Diddly Squat. În aprilie am primit doar 20 mm, iar în mai doar 4 mm, cantități insuficiente chiar și pentru o grădină mică”.

Seceta a pus pe butuci recolta lui Jeremy Clarkson

Această secetă extremă a fost comparată cu una dintre cele mai severe din istoria recentă a Marii Britanii (anul 1976), când fermierii au trecut prin dificultăți similare. Clarkson a menționat, de asemenea, că izvoarele fermei, care ar putea compensa lipsa precipitațiilor, sunt situate în zone nepotrivite pentru irigația culturilor.

Astfel, culturile de legume și cereale ale fermei au început să sufere grav: „Ceapa și sfecla roșie stau pur și simplu în praf, iar grâul se apleacă fără să se coacă, în timp ce orzul nu se dezvoltă deloc”, a spus fostul moderator de la Top Gear.

