VIDEO | Povestea lui Canelo, câinele care a așteptat 12 ani în fața spitalului, fără să știe că stăpânul său murise. „Hachiko al Spaniei” a inspirat un film de animație

Canelo, câinele din orașul spaniol Cádiz, a devenit un simbol mondial al loialității după ce a așteptat neclintit, timp de 12 ani, la ușa spitalului unde stăpânul său primise tratament medical pentru o afecțiune renală gravă. În toți acești ani, patrupedul nu a știut că proprietarul său murise, de fapt. Din păcate, și Canelo a sfârșit într-un mod tragic, potrivit inspain.

Această poveste reală, comparată adesea cu cea a celebrului Hachiko din Japonia, a emoționat generații de oameni și, la peste două decenii de la moartea câinelui, continuă să inspire proiecte artistice.

În 2023, Animagic Studios din Mexic a lansat scurtmetrajul de animație „Canelo, câinele credincios”, o producție menită să readucă la viață povestea care a marcat inimile locuitorilor din Cádiz și nu numai.

Regizorul filmului, Jordi Ayguasenosa, a explicat că ideea a apărut spontan, după ce le-a povestit colegilor săi despre istoria lui Canelo și a observat că unii dintre ei au izbucnit în lacrimi. Emoția echipei a confirmat că această poveste merită spusă pe ecrane.

Canelo, „Hachiko al Spaniei”

Viața lui Canelo a semănat izbitor cu cea a lui Hachiko, câinele Akita devenit legendar în Japonia. Dacă Hachiko a așteptat aproape un deceniu în gara Shibuya, Canelo a rămas în fața spitalului din Cádiz timp de 12 ani, scrie Greenmemag.

Martorii, impresionați de devotamentul lui, au avut grijă de el: i-au oferit hrană, apă, adăpost în nopțile reci și chiar au plătit pentru vaccinarea și identificarea lui, atunci când a fost dus la adăpostul municipal.

Patrupedul a fost dus de două ori la un adăpost de animale, dar a reușit să scape și să se întoarcă la spital. Și încercările de a-l adopta au eșuat, deoarece a rămas neclintit în misiunea sa, aceea de a-și aștepta stăpânul în fața spitalului.

Ultimii ani și moartea tragică

În 2002, după mai bine de un deceniu de așteptare, Canelo a murit într-un accident de circulație. În memoria sa, Consiliul Local din Cádiz, la cererea locuitorilor, a instalat o placă comemorativă pe strada din apropierea spitalului unde câinele a murit. Strada poartă astăzi numele lui, ca un omagiu permanent.

Cum a prins viață povestea pe ecrane

Scurtmetrajul „Canelo, câinele credincios” este o încercare artistică de a reda cât mai fidel atmosfera Cádizului din anii ’80 și ’90. Creatorii au folosit tehnici tradiționale de animație 2D, cu 12 până la 24 desene pe secundă, adăugând o naturalețe aparte datorită micilor imperfecțiuni vizibile.

Pentru personajele secundare s-a folosit animație decupată, iar decorurile au fost completate cu proiecție 3D. Rezultatul este un film de animație emoționant, cu un stil vizual cald, menit să transmită intensitatea sentimentelor lui Canelo.

Deși intriga a fost ușor adaptată pentru ecran, esența poveștii rămâne aceeași: câinele a refuzat să creadă că legătura cu stăpânul său s-a încheiat, alegând să aștepte 12 ani în fața spitalului…