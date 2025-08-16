STIRI

VIDEO | Protest în Canada: Activiștii cer închiderea unei clinici care efectua cercetări neautorizate pe câini

Ioana Cosma 16 august 0 comentarii
Un grup de oameni protestează în fața unei clădiri Sursa foto: Captură video / YouTube

În această săptămână, peste 100 de persoane s-au adunat în fața Spitalului St. Joseph din Londra, Ontario, Canada, pentru a protesta împotriva cercetărilor neautorizate pe câini. Acțiunea a fost organizată de organizații precum Animal Justice și The Beagle Alliance, care au cerut autorităților să investigheze și să oprească aceste practici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

De asemenea, au fost prezentate dovezi care sugerează că animalele implicate în aceste cercetări au fost supuse unor condiții inumane și tratamente necorespunzătoare, notează CTV News.

Animale ținute în condiții necorespunzătoare

Investigațiile prezentate au scos la iveală faptul că animalele erau ținute în condiții necorespunzătoare. În cadrul studiului privind infarctul miocardic la oameni, câinilor li se administrau substanțe care provocau infarctul, fără a li se oferi vreo formă de ajutor. Unii rezistau până la trei ore, alții mai puțin.

Durerea resimțită de cățeii implicați este greu de cuantificat, dar inutilă și îngrozitoare, iar astfel de practici nu ar trebui permise în Canada – au subliniat organizatorii protestului.

Măsuri pentru protecția animalelor

În urma presiunii publice și a protestelor, autoritățile au început o investigație oficială pentru a determina legalitatea și etica acestor cercetări. De asemenea, au fost impuse măsuri pentru a proteja animalele implicate și pentru a preveni continuarea unor astfel de practici.

Acest incident a adus în prim-plan problema cercetărilor pe animale și a ridicat întrebări importante despre reglementările existente și despre modul în care sunt protejate drepturile animalelor în astfel de contexte. Activiștii pentru drepturile animalelor continuă să facă apel la autorități pentru a implementa legi mai stricte și pentru a asigura bunăstarea animalelor implicate în cercetări.

Citește și:

Alimente interzise pentru câini și pisici: Ce NU trebuie să le dai niciodată

Hidroterapia pentru câini: de ce tot mai mulți veterinari o recomandă. Cum poate fi apa cel mai bun medicament pentru câinele tău

  • Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Captură video / YouTube

, ,

By Ioana Cosma

Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *