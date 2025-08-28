VIDEO | Reabilitarea unui câine cu probleme de comportament: Sfaturile unui instructor acreditat. De ce primele ședințe sunt esențiale

Problemele de comportament ale unui câine, precum anxietate excesivă sau agresivate pot fi atenuate sau, dimpotrivă, accentuate de comportamentul stăpânului. Ce putem face în astfel de situații, cu exemple concrete, ne spune Laurențiu Negrău/Dresor cu șapca întoarsă, instructor dresaj canin acreditat în cadrul Asociației Naționale a Instructorilor Canini Profesioniști (ANICP).

Reabilitarea unui câine cu probleme de comportament

Dacă avem un câine fricos care tresare la cel mai mic zgomot neașteptat, iar temerea lui nu are un fundament real, atunci trebuie să fim foarte atenți să nu-i adâncim starea, spune specialistul.

De exemplu, atunci când afară sunt artificii, de revelion sau în timpul unor petreceri, festivaluri, tendința unora dintre stăpâni este să ia în brațe câinele, să-l mângăie, ca un gest de milă sau de bunătate.

“În capul nostru, îi facem un bine, însă din păcate ce fac este să-i accentueze starea, pentru că prin gestul nostru îi semnalizăm că, într-adevăr, se petrece ceva oribil. Acest lucru este foarte greu de conceput pentru foarte mulți oameni, cum că n-ar trebui să-i semnalizeze câinelui, n-ar trebui să-i vorbească pe un alt om, pe un ton milos. Mila nu ajută un câine anxios”, explică Laurențiu Negrău.

Ce putem face în schimb? Trebuie să scoatem câinele din acea stare sau situație pe care o consideră primejdioasă sau înfricoșătoare și să-l ajutăm să-și ocupe mintea cu ceva creativ.

Laurențiu Negrău: “O să-i aruncăm mingea, să fugă după ea, să-l recompensăm când se duce la mingea, să-i rescriem cumva niște obiceiuri care sunt nu tocmai favorabile pentru el și să-l reorientăm, ca să zic așa, de la părțile negative către cele pozitive. ”

O altă variantă pe care o folosesc stăpânii în cazul zgomotelor puternice de afară este să se bucure la apariția artificiilor, să aplaude, pentru ca blănosul să vadă că pocniturile le dau o stare de bine, pe care ar trebui să o preia și el.

Stabilirea de limite și schimbarea obiceiurilor proaste

Odată ce stăpânul a decis că vrea să apeleze la ajutorul unui specialist în dresaj, trebuie să se pregătească de modificarea rutinelor defectuoase care au dus la problemele semnalate la câine.

“Avem un câine cu probleme, am încercat și X, am încercat și Y, nu am reușit. Apelez la un dresor, automat în momentul acela ar trebui să luăm și decizia, bineînțeles, de a înțelege că trebuie să ne schimbăm rutinele. Ulterior vin eu și spun, da, păi asta nu este bine, asta nu e bine, hai să vedem cum putem să facem să creăm niște noi rutine pentru a nu menține câinele pe aceleași obiceiuri”, spune dresorul.

Câinii învață prin repetiție, așa că stăpânii își pot educa blănoșii să facă lucrurile diferite, să-și schimbe tabieturile. De exemplu, avem un câine cu anxietate de separare, care plânge, latră sau chiar distruge lucrurile din jurul lui dacă e lăsat singur.

Laurențiu spune că în astfel de situații trebuie să stabilim limite de la început. Asta înseamnă să nu petrecem în mod constant timp cu el și să punem limite chiar fizice.

“Ce putem face – chiar dacă suntem acasă, să închidem ușa după noi, în timp ce suntem în bucătărie sau mergem în dormitor ori sufragerie. Blănosul trebuie să înțeleagă că nu trebuie să meargă după noi prin toată casa, fie și dacă ne-am dus dintr-o cameră în alta pentru scurtă vreme”, explică specialistul în dresaj.

Așadar, punându-i limite, câinele va observa că, în mod rutinar, nu ar trebui să participe la toate activitățile noastre și nu se întâmplă nimic dacă uneori petrece timp și singur. În funcție de vârsta câinelui, putem să stabilim perioade mai scurte ori mai lungi cât îl lăsăm singur, dar să ne luăm și măsuri de precauție.

Dacă avem un pui, trebuie să știm că nu putem să lăsăm anumite lucruri la îndemâna lui, pentru că își poate face rău, poate înghiți obiecte periculoase. Au fost cazuri de căței care au înghițit de la șosete până la diferite plastice și resturi de covoare ori perne. În cazul lui, sfatul specialistului este să începem cu perioade mai scurte – îl lăsăm singur cât timp mergem să ducem gunoiul sau facem mici cumpărături. De ajutor sunt și camerele video de tip baby cam, pe care îl putem urmări, pentru a vedea cum se comportă în absența noastră.

“Făcând aceste lucruri în mod rutinar, lăsând câinele singur, treptat, de la perioade scurte la perioade mai îndelungate, pe măsură ce crește și câinele își va da seama că e în siguranță acasă”, arată Laurențiu.

De folos în aceste situații poate fi și un cuvânt sau cuvinte de reținut pentru patruped. De exemplu, “acasă”, cu comanda – “rămâi acasă”. Repetând aceste cuvinte, câinele va ajunge să înțeleagă că va rămâne acasă, singur, dar că stăpânul se va întoarce, deci totul e în regulă.

Cauzele problemelor de comportament

Trebuie spus că există o mare varietate de probleme de comportament, dar în acest material abordăm punctual doar pe unele.

De exemplu, un câine care roade pantofii sau pereții din casă, care plânge, urlă și latră excesiv sau chiar urinează necontrolat, deși nu mai este pui, poate suferi de anxietate de separare. O altă variată este că poate avea o cantitate uriașă de energie pe care nu reușește să și-o consume pentru că nu aleargă suficient, nu se plimbă prea mult sau nu are cu cine să se joace.

“În mare parte a cazurilor în care câinii ajung să fie destructivi, putem vorbi despre anxietate de separare. Într-adevăr, există și cazuri de hiperactivitate, de câini, care deși sunt stimulați, scoși afară la timp și li se acordă atenție, tot au o energie mai mare decât cea a stăpânului”, punctează dresorul.

De aceea este bine ca, înainte de a adopta sau cumpăra un câine, să ne consultăm cu specialist în dresaj căruia să-i descriem ritmul nostru de viață, rutinele, dispoziția de timp și energie astfel încât să primim în viața noastră un companion blănos care să se potrivească bine stilului nostru de trai.

Laurențiu Negrău: “Nu trebuie să ne achiziționăm câine doar pentru că ne place cum arată. Din punctul meu de vedere, coloritul, talia și așa mai departe trebuie luate în vedere înspre sfârșitul analize noastre. Este foarte important să citim, să ne interesăm, să discutăm cu cineva specializat despre ce rasă ni s-ar potrivi stilului nostru de viață”.

O altă problemă de comportament ar putea fi agresivitatea care, de fapt, să ascundă tot o reacție de teamă și nesiguranță, nu o intenție reală de a răni.

Un câine echilibrat va fi curios, adică se va duce să miroasă pe cineva care ne intră în casă, pentru că e în natura lor să fie curioși, iar ulterior va decide dacă respectiva persoana este sau nu o amenințare. Dar dacă blănosul va lătra excesiv și va sări chiar spre persoana străină indiferent de situație, atunci cu siguranță comportamentul lui ascunde mai degrabă teamă și nesiguranță.

Un câine ocupat este un câine fericit

Bineînțeles, există și rase de pază și protecție, care pentru asta au fost create – să-și protejeze teritoriul, stăpânul. Aici trebuie să facem distincția între un câine sigur pe el, care consideră că paza este sarcina lui, și altul care e doar reactiv din cauza anxietății.

„Un câine curios poate ajunge probabil la un moment dat să discearnă dacă persoana respectivă este sau nu negativă sau reprezintă sau nu un pericol pentru casă și chiar pentru propria integritate a câinelui”, detaliază dresorul.

„Înainte, câinii erau folosiți în favoarea oamenilor, adică multe rase de câini au fost create pentru a lucra – de exemplu, la vânătoare, ca pază și protecție etc. Acum, multe rase sunt aduse la nivel de rase de câine de canapea, nu le mai dăm de lucru. Dacă am un labrador care este un retriever, adică un câine care aduce, recuperează, trebuie să-i dăm ceva, trebuie să ne jucăm cu el, să-i aruncăm o minge, să ne-o aducă. Deci trebuie să suplinim partea pentru care el a fost creat astfel încât câinele respectiv să nu simtă acele lipsuri care să-l ducă probabil și la deficiențe comportamentale”, explică Laurențiu Negrău.

