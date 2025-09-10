VIDEO | Un bulldog francez adună zilnic bidoane de pe stradă și le duce la reciclat. Câți bani face câinele din colectarea PET-urilor de trei ori pe zi

Un bulldog francez din Guangzhou, provincia Guangdong (China) a cucerit inimile internauților prin faptul că adună sticle de plastic de pe străzi și le duce la reciclat. Supranumit „Dog Little White”, câinele de cinci ani și-a câștigat popularitatea prin disciplina cu care adună zilnic zeci de PET-uri, notează Scmp.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pe platforma Douyin (echivalentul chinez al TikTok-ului), Little White a strâns deja peste 80.000 de urmăritori datorită muncii sale, care i-a adus atât faimă, cât și venituri neașteptate.

Câinele are un program strict: trei ture pe zi

Potrivit relatărilor din presa chineză, Little White iese zilnic în trei ture de colectare (dimineața, la prânz și seara), fiecare durând între 20 și 30 de minute. Mereu este însoțit de stăpânul său, Zhang, care îl urmează cu un sac în care depozitează sticlele adunate.

Câinele știe exact când să se oprească: atunci când obosește, se întoarce singur la locul de odihnă. Această rutină i-a transformat activitatea într-o adevărată „meserie”, recunoscută și respectată de localnici.

De la câțiva yuani pe zi la venituri de sute de dolari

Eforturile consecvente nu au rămas nerăsplătite. În cei cinci ani de activitate, Little White a strâns peste 10.000 de yuani (aproximativ 1.400 USD) doar din colectarea de sticle. Odată ce a devenit viral pe internet, câștigurile au crescut considerabil, ajungând astăzi la 420-560 de dolari pe lună, din combinația dintre reciclare și veniturile generate de videoclipurile vizionate de zeci de mii de oameni.

Înainte de celebritate, câinele reușea să adune o duzină de yuani pe zi, însă acum fiecare magazin din cartier îi păstrează sticlele de plastic. Astfel, poate ajunge la peste 50 de yuani zilnic, o sumă deloc neglijabilă în raport cu activitatea sa.

„Cel mai punctual colector de sticle”

Localnicii din Guangzhou l-au poreclit afectuos „cel mai punctual colector de sticle”, iar micile afaceri din zonă îl întâmpină cu entuziasm la fiecare apariție.

„Înainte să devină celebru, câștiga câțiva yuani pe zi. Dar acum, toată lumea îl ajută și păstrează sticle pentru el. Venitul său este chiar impresionant”, a declarat stăpânul câinelui pentru CQ News.

Faima lui Little White nu i-a adus doar bani, ci și un val de reacții amuzante în mediul online: „Dacă aș crește peste 100 de astfel de câini, aș putea să mă îmbogățesc și să stau degeaba”, a comentat un utilizator. Altul a scris: „Acceptă ucenici? Trimiteți-l, vă rog, să-mi învețe pisica!” sau „Își câștigă singur mâncarea, nicio bucată nu vine gratis!”.

Planuri caritabile pentru viitor

Stăpânul lui Little White, Zhang, spune că nu urmărește doar câștigul personal. Intenția sa este de a dona o parte din venituri pentru animalele fără adăpost și organizații de protecție a animalelor.

A French bulldog from China is taking social media by storm. Three times a day, the dog goes out with its owner to collect plastic bottles on the streets of Guangzhou. Over five years, it has gathered bottles worth more than 10,000 yuan. Now the bulldog has over 80,000… pic.twitter.com/vcaF4IKMoc — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2025