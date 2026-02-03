Viralul zilei | Să nu ai încredere niciodată într-o pisică în preajma mâncării. Cum fură felinele hrană când te aștepți mai puțin (VIDEO)

Toți ar trebui să știm că nu trebuie să avem încredere niciodată într-o pisică aflată în preajma mâncării noastre. Cu vânătoarea în sânge și cu agilitatea înnăscută, felinele reușesc să fure mâncare în cele mai neobișnuite moduri și fix când ne așteptăm mai puțin.

Să nu ai încredere niciodată într-o pisică în preajma mâncării

Te-ai pus la masă liniștit, dar ai o pisică prin preajmă. Crezi că te poți bucura de preparat fără să îi dai și ei? Nicio problemă. Își ia singură. Chiar dacă în mod normal pisica ta nu ar face astfel de gesturi, poți fi surprins în momentul în care o lăbuță hoață se întinse spre friptura ta.

Pofticioase și cu instinctul de a vâna, felinele se apropie încet și înșfacă bucățica ce le face ochiul cât ai clipi. Indiferent că te revolți și protestezi, pe ele nu le va interesa câtă vreme își vor satisface pofta. Și nu o spunem noi, ci dovadă stau chiar imagini cu diverse feline, mari sau mici, tărcate, negre sau portocalii, care reușesc prin diverse metode să fure ceva bun din farfurie sau chiar din furculiță.

Fie că se prefac că se întind sau că dorm și mișcă lent lăbuța spre pradă, fie că se năpustesc fără să se gândească la consecințe, pisicile reușesc aproape întotdeauna să primească ceea ce vor.

Sfatul pentru stăpânii de pisici este să aibă grijă atunci când mănâncă, pentru că nu se știe niciodată de unde poate apărea pofticiosul de serviciu cu ghieruțele pregătite să agațe o bucățică aburindă de mâncare.

