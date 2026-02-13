Flamboaianta creatoare de design pentru Hello Kitty, adorabilul personaj japonez devenit un brand cunoscut la nivel mondial, se retrage din activitate după mai mult de patru decenii petrecute modelând aspectul acestuia, informează AFP, transmite Agerpres.

Yuko Yamaguchi a coordonat începând din 1980 designul lui Kitty – care nu este o pisică în pofida aspectului său, ci o fetiţă din Londra -, supervizând ascensiunea ei la rangul de întruchipare a “kawaii” (conceptul de “drăguţ”), care face cultura japoneză să strălucească.

Yuko Yamaguchi se retrage din activitate după 46 de ani

Însă doamna Yamaguchi, care apare adeoseori în public purtând rochii inspirate de Kitty şi purtându-şi părul în două cocuri laterale, “a predat ştafeta noii generaţii”, a explicat marţi, pe site-ul său, Sanrio, compania aflată în spatele acestui personaj.

Compania niponă a precizat că o altă creatoare, “Aya” (un pseudonim), ar trebui să preia atribuţiunile până la sfârşitul anului în curs.

Yuko Yamaguchi “a ascultat vocile fanilor, a colaborat activ cu artişti şi designeri japonezi şi străini şi a făcut din Hello Kitty un personaj iubit de toată lumea”, a transmis compania Sanrio, mulţumindu-i creatoarei de design pentru activitatea desfăşurată.

Despre Hello Kitty

Hello Kitty s-a născut ca o ilustraţie pe un portofel din vinil.

De atunci, ea apare pe zeci de mii de produse, de la genţi de mână până la aparate de gătit orez, obţinând totodată colaborări profitabile cu Adidas, Balenciaga şi alte mărci importante.

Fenomenul nu dă semne de încetinire, cu un film produs de Warner Bros aflat în pregătire şi cu un nou parc tematic Hello Kitty programat să fie inaugurat anul viitor pe insula tropicală Hainan din sudul Chinei.

Spre deosebire de alte exporturi culturale japoneze, cum ar fi Pokemon şi Dragon Ball, acest personaj, al cărui nume complet este “Kitty White”, are un univers narativ minimalist.

Potrivit companiei Sanrio, Hello Kitty are o soră geamănă, Mimmy, un iubit pe nume Dear Daniel şi o pisică. Îi place plăcinta cu mere a mamei sale şi visează să devină pianistă sau poetă.