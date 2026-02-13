Ilia Malinin, superstarul american al patinajului artistic, visează să își îmbogățească palmaresul la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026. Însă prima medalie de aur obținută la actuala competiție a ajuns, cel puțin pentru scurt timp, la cineva cu totul special: pisica sa.

Sportivul a făcut parte din echipa Statelor Unite care a câștigat medalia de aur în proba pe echipe la patinaj artistic. Malinin a avut un rol decisiv în victoria americanilor, reușind un program liber spectaculos și asigurând primul loc pentru SUA într-un moment extrem de tensionat, notează The Sporting News.

Un moment adorabil după victoria olimpică

La scurt timp după succes, Ilia Malinin a împărtășit cu fanii un moment care a cucerit internetul. Campionul a postat pe rețelele sociale imagini în care pisica lui, Mysti, „poartă” medalia olimpică de aur.

Gestul a stârnit un val de reacții pozitive și a demonstrat încă o dată cât de puternică poate fi legătura dintre un sportiv de performanță și animalul său de companie.

Mysti, susținătorul din culise

Potrivit lui Malinin, Mysti merită pe deplin acea medalie. Pisica i-a fost alături pe tot parcursul carierei sale în patinaj artistic, oferindu-i confort și echilibru în momentele dificile de antrenament și competiție.

Viața unui sportiv de top presupune multă presiune, sacrificii și ore nesfârșite de muncă. Iar pentru Ilia Malinin, sprijinul necondiționat al pisicii sale a fost o constantă importantă în drumul spre aurul olimpic.