Noua propunere a Primăriei Timișoara se referă la construirea de căsuțe pentru pisici. Autoritățile cer sprijinul și colaborarea asociațiilor de proprietar, scopul fiind adăpostirea și îngrijirea conștientă și asumată a felinelor străzii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Căsuțe pentru pisici”, noua propunere a Primăriei Timișoara

Potrivit celor transmise de autoritățile locale, noul sistem propus de primăria se referă la un parteneriat cu ONG-urile din domeniu. Primul pas ar fi amplasarea de adăposturi pentru pisici pe domeniul public. Căsuțele vor fi construite din lemn sau OSB, vor fi izolate termic și vor avea dimensiuni standard pentru a se integra armonios în peisajul urban.

„Implementarea programului se va face în baza unui parteneriat între administrația locală și cetățeni. Asociațiile de proprietari care doresc să participe în program pot solicita amplasarea căsuțelor pe domeniul public, cu condiția obținerii acordului majorității locatarilor (50%+1). Proiectul include, de asemenea, eliminarea structurilor improvizate din jurul blocurilor, pentru menținerea igienei urbane”, precizează reprezentanții primăriei, potrivit tion.ro.

Construcția și dotarea căsuțelor, la fel ca și hrana animalelor, vor fi asigurate exclusiv prin donații și sponsorizări de la persoane fizice, juridice sau ONG-uri. Proiectul prevede ca îngrijirile zilnice, hrănirea și menținerea igienei să revină asociațiilor, prin persoane dedicate.

Amenzi pentru cei care nu respectă noile reguli

Primăria va gestiona doar procesul de autorizare, locațiile de amplasare și controlul respectării regulamentului, iar ulterior va monitoriza respectarea normelor de igienă. De asemenea, nerespectarea regulilor impuse de municipalitate în acest context va fi sancționată.

„Pentru a asigura succesul programului, regulamentul prevede și măsuri stricte. Nerespectarea obligațiilor de igienă de către asociații poate atrage amenzi între 500 și 1.000 lei. De asemenea, vandalismul asupra căsuțelor va fi sancționat cu amenzi de până la 2.500 lei și obligarea la plata reparațiilor, pentru a proteja investiția comunității”, atrag atenția reprezentanții primăriei.

Citește și: