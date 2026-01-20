Noi căsuțe pentru pisici fără stăpân: Beard Brothers și The Sisterhood au construit mai multe adăposturi pe timp de iarnă. „Nu ne oprim aici” (FOTO)

Beard Brothers și The Sisterhood au construit mai multe căsuțe pe timp de iarnă pentru multele pisici fără stăpân din Cluj. Cele două asociații au postat rezultatul pe paginile lor de socializare și promit că vor continua să depună eforturi pentru animalele care sunt expuse riscurile în aces sezon rece.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Căsuțe pentru pisici fără stăpân în Cluj

Voluntarii celor două asociații au demarat o acțiune amplă menită să protejeze animalele fără stăpân în această perioadă cu temperaturi scăzute și ninsori abundente. Cu ajutorul donațiilor de materiale și bani, Beard Brothers și The Sisterhood au reușit să construiască cu propriile mâini șase căsuțe izolate, numai bune pentru pisicile comunitare din Cluj.

„Iarna grea ne-a luat prin surprindere pe toți, dar pe unii îi afectează mult mai tare. Astăzi am încercat să le fim alături blănițelor de pe străzi și să le ajutăm să-și păstreze căldura: am construit 6 căsuțe!”, au scris voluntarii pe pagina lor de Facebook.

Acest demers vine ca urmare a numeroaselor apeluri cu privire la riscurile la care animalele de pe străzi sunt expuse în acest sezon rece și dificil din punct de vedere meteorologic.

Toate cele șase căsuțe confecționate din materiale reciclate vor fi amplasate în zonele din Cluj unde există cele mai multe animale fără stăpân. Voluntarii anunță că inițiativa lor nu se oprește la cele șase căsuțe, ci abia începe, însă fac un apel la cei care vor să ajute.

„Dacă aveți materiale precum polistiren, bandă adezivă sau fân, ori știți locuri unde putem amplasa astfel de căsuțe, vă rugăm să ne dați de veste. Împreună putem face iarna mai blândă pentru ei”, se mai arată în postarea de pe internet.

Citește și: