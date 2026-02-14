Peste 650 de câini au fost raportați ca dispăruți pe platforma DogLost în 2025, potrivit noilor date analizate de Natural Dog Food Company. Aceasta reprezintă o creștere de 9% față de anul precedent, când au fost înregistrate 603 cazuri în Marea Britanie.

Este greu de spus câți câini au fost furați și câți s-au pierdut, dar furtul de animale rămâne o problemă serioasă pentru proprietarii din întreaga țară.

Legislație împotriva răpirii de animale

După ani de campanii, Pet Abduction Act a transformat răpirea de animale într-o infracțiune penală în Anglia și Irlanda de Nord, pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, notează Dogs Today.

Zonele cu cei mai mulți câini dispăruți

Analiza DogLost arată că Greater London a înregistrat cele mai multe cazuri de câini dispăruți din 2015, cu 184 de raportări. Urmează:

Kent – 113 cazuri

Essex – 97 cazuri

Surrey – 76 cazuri

Buckinghamshire – 60 cazuri

Anumite coduri poștale au raportat un număr foarte mare de dispariții. De exemplu, CM11 (Billericay, Essex) a înregistrat 54 de cazuri, comparativ cu doar 9 în SL1 (Slough) și 7 în SY23 (Aberystwyth).

Rasele cele mai afectate

Topul raselor raportate ca dispărute în ultimul deceniu este condus de:

Jack Russell Terrier – 993 cazuri Staffordshire Bull Terrier – 731 cazuri Chihuahua – 611 cazuri Cocker Spaniel – 501 cazuri Yorkshire Terrier – 324 cazuri

„Deși nu toți câinii dispăruți sunt furați, furtul de animale există, iar impactul emoțional și financiar asupra familiilor poate fi devastator.”

Sfaturi pentru proprietari

Edward Creaser, directorul Natural Dog Food Company, recomandă proprietarilor să:

Asigure microciparea câinelui și să mențină datele actualizate.

Păstreze fotografii recente și clare ale câinelui.

Noteze trăsăturile distinctive.

Fie prudenți când împărtășesc informații despre rutina sau locația patrupedului pe rețelele sociale.

În cazul dispariției câinelui, este important să raporteze imediat:

Bazei de date a microcipului

Veterinarilor locali

Paznicilor de câini

Poliției

Cu cât acțiunea este mai rapidă, cu atât cresc șansele unei reuniuni fericite.

Ziua Conștientizării Furtului de Animale

Pet Theft Awareness Day (14 februarie) le reamintește proprietarilor cât de important este să fie vigilenți și să protejeze animalele lor iubite. Cunoașterea riscurilor și luarea măsurilor preventive poate face diferența între pierderea și recuperarea câinelui.