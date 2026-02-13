Asociația Sache Vet, una dintre multele ONG-uri care s-au mobilizat pentru a salva câinii de la adăpostul groazei din Suraia, județul Vrancea, face acuzații dure la adresa DSVSA.

Acuzații dure după intervenția autorităților la adăpostul de la Suraia

Potrivit asociației, oamenii legii și autoritățile locale nu ar acorda atenția necesară acestui caz care a șocat atenția publică, în ciuda gravității sale și a situației animalelor supraviețuitoare din adăpost.

„În continuare, DSVSA Vrancea manifestă un dispreț profund față de animalele captive în lagărul de exterminare de la Suraia. Deși gravitatea cazului este incontestabilă, iar imaginile și mărturiile din teren au cutremurat o țară întreagă, reprezentanții autorităților locale refuză, cu obstinație, să permită accesul echipelor medicale și al ONG-urilor pentru a acorda asistență de urgență animalelor. Refuză să lase câinii în custodia celor care le pot oferi o șansă la viață. Refuză colaborarea, transparența, compasiunea”, se arată într-o postare publicată de Sache Vet pe pagina de Facebook.

De asemenea, ONG-ul mai susține că DSVSA nu pare să acționeze în interesul animalelor asuprite, ci a unor interese ce urmăresc mușamalizarea situației.

„În ultimele zile, Direcția Sanitar-Veterinară Vrancea pare să acționeze nu pentru salvarea vieților, ci pentru mușamalizarea unui lanț îngrozitor de ilegalități, pe care chiar ea l-a girat. Ceea ce se întâmplă la Suraia nu este doar o dramă pentru animale. Este un simptom al unei boli administrative adânci – unde suferința nu doar că nu contează, dar trebuie și ascunsă”, se mai arată în postare.

