Luni, 16 februarie, la Palatul Cotroceni, va avea loc o întâlnire importantă între reprezentanți ai ONG-urilor pentru protecția animalelor și instituțiile competente, pentru a discuta situația adăpostului din Suraia, Vrancea și modul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Această inițiativă vine ca răspuns la sesizările transmise de Asociația Sache Vet, însoțite de documente și dovezi care arată condițiile dificile din adăpost. În contextul preocupărilor exprimate de societatea civilă, Administrația Prezidențială a decis organizarea unui dialog mediat între ONG-uri și autoritățile implicate.

Scopul întâlnirii

Întâlnirea are ca obiectiv principal facilitarea unui dialog constructiv și tehnic privind:

aplicarea cadrului legal pentru protecția animalelor,

mecanismele administrative în gestionarea câinilor fără stăpân,

cooperarea între instituțiile statului și ONG-uri.

ONG-urile implicate consideră acest pas un progres natural spre responsabilitate și transparență, dar mai ales un angajament comun pentru ca niciun animal să nu mai treacă prin experiențele traumatizante ale celor de la Suraia.

Contextul cazului Suraia

Adăpostul privat din Suraia a fost recent în atenția publică după ce au fost efectuate percheziții legate de suspiciuni de schingiuire a animalelor, ucidere ilegală, abuz în serviciu și fals intelectual. ONG-urile au documentat situația și au atras atenția autorităților asupra condițiilor inumane în care se aflau câinii.

Acțiunea de luni reprezintă o oportunitate pentru ONG-uri și instituțiile statului să găsească soluții legale și sustenabile pentru protecția câinilor fără stăpân, prevenind astfel repetarea unor astfel de tragedii.