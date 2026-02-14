Datul din coadă, torsul mulțumit sau privirile pline de afecțiune — pentru stăpânii de animale, aceste momente sunt zilnice. Lătratul, mieunatul sau alte semnale sunt modul prin care animalele noastre comunică ce își doresc sau cum se simt. Dar ce-ar fi dacă am putea să le înțelegem mai bine?

Butoanele care le dau glas

Unii stăpâni folosesc „soundboard-uri”, dispozitive electronice cu butoane, pentru a le permite câinilor și pisicilor să „vorbească”. Pe rețelele sociale vedem câini, pisici și papagali care învață sensul a zeci de butoane și le folosesc pentru a comunica, nu doar despre mâncare sau plimbări, ci și despre concepte precum iubirea sau timpul, notează Univesity of California.

Profesorul Federico Rossano, expert în știința cognitivă la UC San Diego, a pornit de la întrebarea: chiar înțeleg animalele ce transmit prin aceste butoane?

Proiectul Dog Communication

În 2019, Rossano a descoperit primele experimente cu butoanele pentru câini, printre care Stella și Bunny, doi câini celebri care folosesc butoanele pentru a-și exprima nevoile. Astfel s-a născut Dog Communication Project, cel mai mare studiu de știință cetățenească dedicat comunicării animalelor, cu 10.000 de câini și 700 de pisici din 47 de țări.

Cum funcționează cercetarea

Rossano a aplicat principiul „Clever Hans”, descoperit acum un secol: calul Clever Hans părea că știe matematică, dar răspundea doar la indicii involuntare ale stăpânului. Studiul lui Rossano folosește camere video și vizite controlate pentru a elimina indiciile neintenționate și a analiza interacțiunea directă a câinilor cu butoanele.

Ce au descoperit studiile

Unii câini înțeleg cuvintele și combinațiile lor mult mai sofisticat decât se credea: „afară + toaletă” sau „mâncare + apă” sunt folosite frecvent cu sens clar. Alții, precum Bunny, reușesc să exprime nevoi mai complexe. În timp, limbajul câinilor poate ajunge să semene cu cel al unui copil mic care formează propoziții de două cuvinte după ce învață aproximativ 50 de cuvinte.

Ceea ce aleg să comunice poate fi amuzant și fascinant: câinii, ca bebelușii, trec printr-o „fază a excrețiilor” sau discută despre lucruri aparent banale, dar și despre iubire, apă sau joacă. Mai mult, unele secvențe de butoane arată negocieri reale între câini și stăpâni, demonstrând comunicare autentică și intenții clare.