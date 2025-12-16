Ginette Warne, o femeie din Marea Britanie, a primit interdicția de a deține animale timp de cinci ani, după ce 30 de câini au fost găsiți în locuința ei. Aceștia trăiau în condiții precare, fiindu-le afectată sănătatea. Investigația a început în septembrie 2023, iar sentința a fost stabilită luna aceasta.

Ce s-a întâmplat

Ofițeri ai RSPCA (Protecția Animalelor din Marea Britanie) au descoperit 30 de câini trăind printre fecale, mâncare stricată și lichid cu otravă pentru șobolani, într-o proprietate de pe Whitby Road, din Loftus. Potrivit publicației Dogs Today, două cățelușe erau gestante la momentul intervenției și au născut opt pui după ce au fost preluate de un adăpost.

„Când am deschis ușa din față, se simțea imediat un miros foarte puternic de fecale și urină, care putea fi perceput și din exterior. La intrarea în camera din față, podeaua era complet acoperită de dezordine, iar sub picioarele mele era foarte umed, din cauza fecalelor și urinei de câine”, a declarat Gemma Lynch, inspector RSPCA.

Stăpâna nu mai are voie să dețină animale

Pe 2 decembrie, Ginette Warne a fost pusă sub acuzare pentru încălcarea Animal Welfare Act 2006, legea care protejează bunăstarea animalelor. Aceasta nu mai are voie să dețină animale timp de cinci ani și a primit o pedeapsă comunitară de 12 luni, cu zece zile de activități obligatorii de reabilitare. De asemenea, femeia trebuie să efectueze 40 de ore de muncă neremunerată, precum și alte sarcini impuse de instanță. În fața judecătorilor, Ginette a declarat că suferea de probleme de sănătate mintală, motiv pentru care nu a reușit să aibă grijă de animale.

Cazul a fost adus în atenția autorităților în 2023, accesul în locuință fiind îngreunat de mirosul puternic provenit din interior. Casa era acoperită de mizerie, inclusiv pe pereți, iar ofițerii se deplasau cu dificultate.

Nu toți câinii au fost salvați

Majoritatea câinilor au fost adoptați, însă trei pui au fost eutanasiați din motive medicale, din cauza problemelor grave de sănătate apărute în urma condițiilor de trai.

„Suntem foarte mulțumiți că toți câinii și puii din acest caz, cu excepția a trei, care din păcate au fost eutanasiați din motive medicale, s-au recuperat bine, iar marea majoritate se bucură deja de viață în noi cămine pline de grijă, datorită muncii extraordinare depuse de centrele noastre pentru animale, sucursale și organizații partenere”, a declarat inspectorul RSPCA Gemma Lynch.

