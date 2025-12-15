Este sezonul sărbătorilor, toată lumea decorează casa și, desigur, bradul este elementul central al tuturor locuințelor în perioada aceasta. Doar că un pomișor nou venit în spațiul personal al câinelui poate deveni un pic prea atractiv pentru patruped. Iar dacă în el sunt agățate fel de fel de decorațiuni, care mai de care mai strălucitoare și mai colorate, tentația este și mai mare. Pentru ca totuși sărbătorile să fie unele liniștite și pline de momente frumoase, este de dorit ca bradul să rămână un element de decor și să nu se transforme în jucăria blănoșilor. Instructorul canin Mihai Nae a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum să procedăm pentru a descuraja cățelul să se apropie de pomul de Crăciun.

Cum să ții câinele departe de bradul de Crăciun

Mirosul bradului, prima etapă

Câinii sunt ghidați de mirosuri. Ele sunt esențiale pentru ei, așa „fac cunoștință” cu mediul înconjurător. Așa că mirosul bradului, unul nou pentru ei, trebuie introdus primul în universul lor. Spray-urile cu această mireasmă se găsesc la tot pasul și pot fi de ajutor. Ele se vor pulveriza pe un copac artificial, nou adus și el în locuință, care să țină, temporar, loc de brad, pană la sosirea copacului de sărbătoare.

Adaptarea cu „noul venit”

Animalele se simt în siguranță în locul în care trăiesc. Ele cunosc toate obiectele din casă, le știu mirosul și tocmai de aceea, apariția unei noutăți le stârnește mereu curiozitatea si le intrigă. Și în cazul bradului e la fel. Totuși, pentru ca patrupedele să se adapteze treptat, pomul trebuie introdus și el treptat pe teritoriul lor. Asamblarea lui ar putea fi făcută cu o săptămână înainte, ca un lego, mai întâi suportul, apoi bradul neîmpodobit. Și, de câte ori sesizăm că animalul se apropie de brad îi dăm comanda ,,nu-i voie,, foarte ferm. Va înțelege că este un spațiu la care nu trebuie să aibă acces.

Brad natural sau artificial

Alegerea tipului de brad este esențială. Un brad natural are ace care, dacă sunt înghițite, pot provoca probleme. Ele sunt greu de digerat și duc la intoxicații sau la blocaje gastro-intestinale. Dacă brazii sunt stropiți cu uleiuri pentru a străluci, șansa ca animalul să se intoxice este și mai mare. Așadar, un brad artificial nu doar că e mai prietenos cu mediul, dar e și mai sigur pentru patrupede.

Montarea decorațiunilor

Este bine să evităm să împodobim pomul cu decorațiuni comestibile. Dulciurile și mai ales ciocolata sunt nocive pentru câini. De asemenea, este recomandat ca ornamentele din sticlă sau dulciurile să fie plasate în partea de sus a bradului. Instalația de brad poate fi agățată la început pe un umeraș de haine și pornită în prima fază cam 2-3 ore pe zi în prezența stăpânului.

Ancorarea bradului

Pentru a nu repeta videoclipurile de pe rețelele sociale în care brazii “leșină“ în lipsa stăpânilor, este utilă și o ancorare fermă a acestuia. Aceasta se poate face cu un fir transparent, precum cele utilizate de pescari, la undițe.