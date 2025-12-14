Articole / Reportaje

Patrupezi pe lista Moșului: Cât dau britanicii pe cadouri de Crăciun pentru animalele lor de companie

Un câine cu căciulă de Moș Crăciun stă în fața bradului împodobit, lângă cadouri Sursa foto: Freepik

Un studiu realizat de compania Warburtons, producătoare de pâine și produse de patiserie în Marea Britanie, arată că animalele de companie sunt incluse și ele pe lista de cadouri de Crăciun. Animalele au devenit membri importanți ai multor familii și nu sunt uitate de sărbători.

Cât cheltuie britanicii de Crăciun pentru animalele lor

Potrivit publicației DogsTodayMagazine, cheltuielile în perioada Crăciunului sunt estimate la 382 de milioane de lire sterline, la nivel global. Regiunile care vor cheltui cel mai mult pe cadouri sunt Greater London, Scoția și partea de Nord-Vest a Marii Britanii. Londonezii ajung să dea pe cumpărături pentru animalele lor în jur de 31 de lire, urmați imediat de cetățenii din orașul Glasgow, Scoția.

Conform studiului realizat de Warburtons, 95% dintre stăpânii câinilor Beagle cumpără cadouri pentru patrupezii lor. Ei sunt primii pe listă, urmați de stăpânii Bulldogilor francezi (92%) și Golden Retriever (91%). Câinii care primesc cele mai puține cadouri sunt cei din rasa Rottweiler. Cu toate acestea, dacă stăpânii aleg să cumpere ceva pentru Rottweiler-ul lor, cheltuielile ajung la 34 de lire, în medie.

Crăciunul nu este singura sărbătoare în care câinii sunt implicați, unii stăpâni alegând să serbeze și zilele de naștere, în procent de 74%. Mai mult de jumătate dintre stăpâni consideră că animalul lor este „șeful” casei, iar 46% spun că își văd patrupedul ca pe propriul copil.

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

