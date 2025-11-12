8 frați cu nume din „Stăpânul Inelelor” au fost adoptați. Cățeii pornesc în cea mai frumoasă aventură a vieții lor nu spre Mordor, ci în familii iubitoare

Opt căței, numiți după personaje celebre din filmul „Stăpânul Inelelor”, și-au găsit familii pentru totdeauna. Prețioșii Aragorn, Gimli, Legolas, Frodo, Samwise, Galadriel, Éowyn și Arwen au venit pe lume după ce mama lor a fost salvată dintr-un adăpost local.

Opt căței au fost adoptați

Personalul a descoperit că patrupeda metisă era gestantă la scurt timp după ce a fost luată în grijă, iar câteva săptămâni mai târziu a fătat opt pui. Acum, toți cei opt frați au fost adoptați și pornesc în următoarea lor mare aventură nu spre Mordor, ci spre noile lor case, conform WTJ. Însă mama lor devotată încă așteaptă să-și găsească un stăpân iubitor la Dogs Trust Ballymena din Irlanda de Nord.

Fotografiile emoționante îi arată pe căței pozând în fața unui afiș Dogs Trust care le amintește oamenilor: „Un câine este pentru viață, nu doar de Crăciun”.

Un purtător de cuvânt al Dogs Trust a declarat: „Faceți cunoștință cu prețioșii noștri căței din Stăpânul Inelelor: Aragon, Gimli, Legolas, Frodo, Samwise, Galadriel, Éowyn și Arwen. Acești frați sunt pregătiți pentru următoarea lor aventură nu în Mordor, ci în căminele lor permanente, deoarece toți și-au găsit familii iubitoare. Le urez tuturor mult succes în noile lor aventuri. Mama lor a ajuns la Dogs Trust Ballymena în timp ce era gestantă. Este încă în grija noastră și așteaptă să fie adoptată”.

